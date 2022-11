París Hilton llegó a Chile y realizó actividades benéficas junto a Don Francisco





03/11/2022 - 17:36:31

Su llegada a Chile se concretó este miércoles. Sus primeras horas en el país estuvieron marcadas por la visita que realizó al Instituto Teletón, ubicado en Santiago. La diva estuvo bajo la compañía de Mario Kreutzberger, o Don Francisco, quien la guió por el recinto. Niños en rehabilitación y funcionarios la esperaban para recibirla y obsequiarle regalos. Hilton destacó que “estoy muy emocionada de conocer a los niños y hacer todo lo que pueda para ayudarlos”. Sobre sus fans sostuvo que “no puedo esperar para verlos y compartir con ellos”. “Estoy muy orgullosa de crear conciencia y dar luz a una causa tan importante”, dijo Hilton, quien escribió en sus redes sociales que “me hizo muy feliz ver todas las sonrisas y el amor en los ojos de todos”. La modelo se mostró impactada por el cariño de la Teletón y por un evento artístico que recibió. “Gracias a la increíblemente talentosa #TeletonBand por cantarme esa hermosa canción y por todos sus dibujos y obras de arte. Atesoraré estos recuerdos para siempre”. Hilton dio las gracias a quienes estuvieron con ella en la Teletón. “Gracias por todas sus amables palabras, no tienen idea de lo mucho que significan. Un gran saludo a todos los médicos, enfermeras y terapeutas. Los admiro y aplaudo por el increíble trabajo que haces por estos niños”. No es primera vez que se ve a la modelo en causas benéficas y sociales. Esto lo heredó de su bisabuelo Conrad Hilton, fundador de la cadena de hoteles Hilton, quien tenía una fundación con su nombre para combatir problemas ligados a la pobreza, salud y educación. Hilton anunció que este viernes lanzará su nuevo perfume “Ruby Rush” en el Parque Arauco, ubicado en Santiago, y se ha pronosticado que asista una gran cantidad de seguidores a este evento. Se inicia la Teletón Está todo listo y dispuesto en Chile para que se desarrolle este 4 y 5 de noviembre una nueva cruzada por la Teletón. Para este año la meta a alcanzar es de $ 35 mil millones (USD 36.700.000) destinados para financiar la construcción y mantenimiento de institutos de rehabilitación infantil, para el tratamiento de niños con discapacidad motriz. Para esta versión se espera que Don Francisco no lidere la transmisión como se acostumbraba, sino que participe en bloques específicos. La Teletón contará con artistas chilenos como Polimá Westcoast, Pailita, Denise Rosenthal, Noche de Brujas, Luis Jara y Cachureos. Además de los exponentes internacionales Nathi Natasha y Pimpinela.