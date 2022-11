Cochabamba: La carne sube hasta Bs 42, precio del pollo se dispara y huevo aumenta en Bs 2





03/11/2022 - 17:08:05

Opinión.- El paro cívico y el cerco que se viven en el departamento de Santa Cruz ya se sienten en los bolsillos de las familias bolivianas en cuanto al abastecimientos de productos básicos de la canasta familiar. Cochabamba no escapa a ese escenario. OPINIÓN realizó un sondeo en mercados centrales de la Llajta y los vendedores aseguraron que existe un incremento en el precio de las carnes y el huevo. A continuación, un repaso para que tome nota respecto al panorama que hallará en los centros de abasto. CARNE DE RES Para Cochabamba, los mercados normalmente se abastecen de carne de res proveniente de la capital oriental. Sin embargo, debido al contexto social y político que vive el departamento, este producto sufrió un alza. Antes, el kilo de carnes blandas se vendía en 38 bolivianos y en estos días se comercializa hasta en 42. Ante la escasez, los comerciantes optan por proveerse de carne criolla producida en Cochabamba, pero aseguran que esta no se compara en calidad con la que llega del oriente. POLLO Y HUEVO El precio de la carne de pollo se "disparó". Ahora venden el kilo a 17 bolivianos, cuando en pasadas semanas llegaba a costar hasta 13. Los granjeros les informaron a las comerciantes que no hay mucha carne magra debido a que el alimento llega de Santa Cruz. Incluso, vendedores remarcaron que el pollo que está arribando a mercados es de menor tamaño ya que no cumpliría el ciclo de producción y crecimiento ante la falta de alimento. De la misma manera, la distribución de los productos a los vendedores fue restringida. Algunas empresas ya no distribuyen este tipo de carne, mientras que otras lo hacen en menor cantidad, señaló una de las comerciantes del mercado situado en la calle Lanza. Igualmente, el precio del huevo se vio afectado con la falta de alimento para el sector avícola. Las caseras y caseros indicaron que el costo de cada maple subió entre 1 y 2 bolivianos. CARNE DE CERDO Con el incremento de la carne de res, una de las más consumidas en las familias cochabambinas, la población estaría optando por comprar carne porcina, aseguró una de las vendedoras de cerdo. A pesar de que igualmente se vio afectada por un incremento de 2 bolivianos, por el mismo motivo que sufre el sector avícola, falta de alimento, en comparación a la res, sigue siendo una carne más accesible.