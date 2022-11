Cívico cruceño dice que participará en la mesa técnica por el Censo, pero no se levantará el paro





03/11/2022 - 17:01:33

Erbol.- El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, afirmó que participará junto a al equipo técnico de la mesa técnica para definir la fecha de realización del Censo Nacional de Población y Vivienda, pero sin que se levante el paro indefinido. Según el cívico cruceño, gracias a las gestiones que hizo el Comité Interinstitucional se “logró” que el encuentro se realice este viernes y ahora se espera de que se pueda realizar la encuesta nacional en 2023. “Vamos a asistir (a la mesa técnica) con nuestros técnicos, vamos a hacer valer nuestra posición, creemos que tenemos un comité técnico, a la cabeza de la universidad, que tiene todas las facultades para defender (la propuesta)”, añadió. Calvo afirmó que aun no fue invitado formalmente al encuentro, sin embargo, expresó su predisposición de encontrar una solución al conflicto por el Censo. “El paro continua, nosotros no podemos bajar la guardia en ningún momento”, remarcó. En la reunión técnica ratificó que se pedirá que la encuesta nacional se realice en 2023 y que los resultados se tengan entre 120 o 180 días.