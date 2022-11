Exministra de Planificación dice que censo 2022 estaba garantizado, hasta que intervino una mano negra





03/11/2022 - 16:54:45

Página Siete.- La exministra de Planificación del Desarrollo Gabriela Mendoza sostuvo que el Censo de Población y Vivienda estaba encaminándose para su ejecución en noviembre de este año, pero las demandas regionales en el Consejo Nacional de Autonomías (CNA) frustraron el empadronamiento nacional, como estaba estipulado. “Se llevan adelante todos los esfuerzos para crear el marco normativo suficiente para la ejecución del proyecto censal, se inician las gestiones de financiamiento, que posteriormente son concluidas por la nueva autoridad del Ministerio de Planificación del Desarrollo, y se establece las condiciones para que el INE pueda ejecutar el proyecto censal. Un proyecto debe tener una fecha objetiva, esa fecha es la que se establece como el 16 de noviembre del 2022, en una primera instancia. La postergación del censo, y voy a ser hincapié en eso, es una determinación del Consejo Nacional de Autonomías”, afirmó la exministra, citada por ANF. Mendoza indicó que se no se había avanzado nada en el proceso para el empadronamiento durante la gestión del gobierno interino de Jeanine Añez. Sin embargo, en su administración tuvo que acelerar los procesos, redoblar esfuerzos humanos para alcanzar a garantizar la encuesta nacional como se había definido para noviembre de 2022. “Cuando tomé la decisión de dar un paso al costado en el Órgano Ejecutivo, esa decisión en absoluto tiene que ver con el Censo de Población y Vivienda. La decisión que tomé obedece estrictamente a temas personales y a algunas diferencias, pero esas diferencias no tienen en absoluto que ver con el censo. El censo es un trabajo que estaba completamente encaminado, considero que aún está encaminado, mientras exista un marco normativo que respalde su ejecución”, aseveró en contacto con Erbol. “Considero que hubo una muy mala intencionalidad y una ‘mano negra’, por no decir otra cosa, que al interior, seguramente por un interés personal, lo único que ha hecho es causar un daño al país al volver el foco de atención sobre un tema, que hasta ese momento estaba totalmente encaminado y que creo que continúa en ejecución”, afirmó. Ante la consulta si fue un error planificar el censo para esta gestión, la exautoridad sostuvo que no fue así, porque estaban trabajando para eso y se hubiera logrado “sin haber considerado ninguna de las posturas departamentales” del Consejo Nacional de Autonomías. Sobre las acciones que estaban respaldando su trabajo, Mendoza contó que tenía el apoyo de siete organismos internacionales para la ejecución del Censo de Población y Vivienda, y desde diciembre de la gestión 2021, ya se encontraban acompañado y trabajando en el proceso censal con las fechas que se habían estipulado. El 12 de junio de este año, el Consejo Nacional de Autonomías y el Gobierno definieron postergar el Censo de Población y Vivienda para mayo o junio de 2024, un año preelectoral, que es considerado muy riesgoso por autoridades e instituciones cruceñas porque no se podría alcanzar a tener los datos oficiales para la redistribución de escaños. Santa Cruz acata un paro indefinido que cumple 13 días, como medida de presión para que el Gobierno ordene la ejecución del Censo en 2023 y que en las elecciones del 2025 se garantice un nuevo mapa electoral.