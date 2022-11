Cívicos de Cochabamba descartan paro nacional y apoyarán con huelga de hambre





03/11/2022 - 12:21:37

Opinión.- Los cívicos de Cochabamba definieron no entrar en paro alguno, al calor de la demanda generada en diversos puntos del país para que el Censo se concrete en 2023. El titular del Comité Cívico local, Apolinar Rivera, comunicó la mañana de este jueves que no se decantarán por dicha medida. Esta decisión fue asumida, según el dirigente cívico, tras una reunión virtual que se realizó la noche de este miércoles. "Anoche se ha discutido, de forma virtual, no entrar al paro para apoyar a nuestra economía, que se está reactivando", indicó Rivera, en nota con Unitel. Sí intentarán "apoyar" a los cívicos nacionales, en especial, a los de Santa Cruz, con una huelga de hambre. "Vamos a apuntar a una huelga de hambre para respaldar el Censo con resultados oportunos para tener paz en el país". Este sábado, el Comité se volverá a citar de manera presencial, en Tarija, mediante una mesa de trabajo. "El día sábado tenemos una reunión presencial en Tarija, los cívicos, en la mesa de trabajo que se va implementar. A partir del día lunes, Cochabamba entrará en una huelga de hambre". Comentó respecto al paro que tienen en mente los comités nacionales de otros departamentos. "El día lunes hay un paro que están planteando los otros departamentos. El Comité Cívico ingresa a una huelga de hambre si es que las cosas no se resuelven". Resaltó sobre la necesidad de que la encuesta censal sea digital y "con resultados oportunos, fundamentalmente (para) esclarecer el tema de un padrón transparente. Cochabamba no va al paro y respaldará con una huelga pidiendo la pacificación al pueblo cruceño". Hoy jueves, Santa Cruz ha ingresado a la jornada 13 del paro indefinido, medida que han adoptado en el oriente para exigir que la consulta nacional se dé en octubre de 2023.