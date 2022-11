Biden advierte que la democracia de EEUU está bajo ataque





03/11/2022 - 09:55:04

VOA.- Cuando solo faltan seis días para la celebración de las elecciones de medio término en Estados Unidos, el presidente Joe Biden llamó a los estadounidenses a defender una democracia "bajo ataque" y a no ceder ante las amenazas de quienes usan posiciones extremistas. "Debemos -con una voz abrumadoramente unificada- hablar como país y decir que no hay lugar para la intimidación de votantes o la violencia política en Estados Unidos", dijo Biden al intervenir en un evento del Comité Nacional Demócrata en el Columbus Club, en Washington DC. "Sabemos que la democracia está en peligro", advirtió el mandatario. "La democracia estadounidense está bajo ataque". El mandatario demócrata cargó nuevamente contra los republicanos de extrema derecha, seguidores del expresidente Donald Trump, a quien señala por insistir en sus afirmaciones sin fundamento de fraude electoral en los comicios presidenciales de 2020. "Es una mentira que alimentó el peligroso aumento de la violencia política y la intimidación de los votantes", dijo Biden sobre las afirmaciones del anterior inquilino de la Casa Blanca. Haciendo un recuento de algunos actos violentos en los últimos días, el presidente Biden citó el ejemplo del atacante a la residencia de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, donde su esposo, Paul Pelosi resultó agredido y recibió heridas en la cabeza. Además, advirtió que tienen conocimiento de que algunos aspirantes a altos cargos en todo el país planean no reconocer el resultado de las elecciones parciales del venidero 8 de noviembre en caso de resultar derrotados. "Mientras estoy aquí hoy, hay candidatos que se postulan para todos los niveles de cargos en Estados Unidos -para gobernador, Congreso, fiscal general, secretario de Estado- que no se comprometerán a aceptar los resultados y las elecciones en las que se postulan. Esto ensancha el caos en Estados Unidos", alertó. Biden llamó a la unión entre todos los estadounidenses, advirtiendo que EEUU no tiene una democracia perfecta, pero insistió en que todos tienen derecho a elegir su especio político. "No se equivoquen, la democracia está en la boleta electoral para todos, debemos recordar que la democracia es un pacto". El mandatario recordó que serán las primeras elecciones que se realicen desde los trágicos sucesos del 6 de enero de 2021, cuando una turba asaltó el Capitolio de EEUU el mismo día en que el Congreso se disponía certificar el resultado de los comicios. Hasta el momento, destacó Biden, al menos 27 millones de estadounidenses han emitido su voto por adelantado en sus colegios electorales. Tras las advertencias por las amenazas denunciadas, Biden manifestó su confianza en que entre todos los estadounidenses podrán sacar adelante el proceso electoral. "Creo que conozco este país. Sé que lo haremos", zanjó.



Réplica republicana Por su parte, el líder de la minoría republicana en el Congreso, Kevin McCarthy, acusó al mandatario de sembrar la división entre los estadounidenses. “El presidente Biden está tratando de dividir y desviar en un momento en que Estados Unidos necesita unirse, porque no puede hablar sobre sus políticas que han elevado el costo de vida. El pueblo estadounidense no se traga esto”, afirmó el político por medio de un tuit. La oposición republicana achaca a Biden el actual estado de la economía -en el umbral de la recesión- tras la salida de la pandemia, el encarecimiento de los combustibles y las partidas millonarias enviadas como ayuda militar a Ucrania. Al interior del país, el aumento del número de inmigrantes que de manera irregular entran por la frontera sur es otro de los puntales de la crítica republicana contra la gestión de la actual Casa Blanca.