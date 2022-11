Santa Cruz: Denuncian que policías intentan sembrar pruebas contra detenidos de La Guardia





03/11/2022 - 09:04:17

Los Tiempos.- El diputado de Creemos Erwin Bazán denunció que la Policía, al no presentar evidencias o pruebas para acusar a los ocho jóvenes detenidos en los enfrentamientos de la pasada jornada en La Guardia, intentó realizar la prueba del guantelete de forma ilegal sin la presencia del Ministerio Público ni de los abogados de los acusados para sindicarlos de portación de armas. "Según pudimos constatar con los abogados esta mañana, el cuaderno procesal no tiene evidencia alguna de que estos jóvenes hubieran cometido algún delito. Como no tienen evidencia, están buscando, están arañando, para ver de dónde encuentran algún tipo de evidencia con lo cual sostener su ya fantasiosa sindicación sobre estos jóvenes que no han cometido ningún delito", aseguró Bazán a través de un video en sus redes sociales. Abogados de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos también fueron testigos del actuar ilegal de los efectivos del orden sobre los arrestados. Los juristas llegaron cuando ya se había sometido a dos detenidos para que realicen la prueba, pero reclamaron el proceder y evitaron que los demás sean hipotéticamente acusados por porte de armas de fuego. "Ya lo hemos visto antes, seguramente buscarán sembrar pruebas y vendrá una imputación fantasiosa y arbitraria. El sometimiento de la Policía, fiscales y jueces al MAS es asqueroso. Pero no están solos, estamos con ellos los parlamentarios y un equipo de abogados valientes que ya asumió su defensa", dijo el diputado de Creemos. Los abogados denunciaron que los arrestados fueron pateados y golpeados con los toletes por parte de los uniformados; esta jornada se permitió el ingreso de galenos para que realicen una valoración médica y se respalde el abuso del que fueron víctimas. La pasada jornada y esta madrugada se registraron enfrentamientos entre los vecinos que reclaman el Censo de Población y Vivienda para el 2023 y los grupos afines al Movimiento Al Socialismo, que gozaban del respaldo de la Policía y ejecutaban un cerco en el municipio cruceño de La Guardia. Producto de ese choque se arrestaron a varios civiles del bando que fueron asociados como contrarios al Gobierno.