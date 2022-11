Continúa cerco en La Guardia y Fiscalía acusa por tres delitos a detenidos





03/11/2022 - 08:59:40

El Deber.- Tras una jornada violenta, registrada la noche del martes en el municipio de La Guardia, el cerco levantado por los sectores sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) continúan instalado a la altura del kilómetro 19 de la doble vía a La Guardia. El Ministerio Público acusó a ocho aprehendidos, durante los conflictos, por la comisión de tres delitos, supuesta destrucción y deterioro de bienes del Estado, lesiones graves y leves, y asociación delictuosa. En un recorrido EL DEBER llegó hasta el kilómetro 19 de la doble vía a La Guardia, a la altura del mercado Campesino, donde los bloqueadores mantienen la medida de presión. A pocos metros del lugar, trabajadores de otros medios de prensa advirtieron que los bloqueadores no estaban permitiendo el paso de medios de comunicación hacía La Guardia, inclusive amenazaron con agredir a los reporteros. Un toldo junto a promontorios de tierra y arena, que fueron instalados por los simpatizantes del partido de Gobierno la semana pasada, continúan a la altura del mercado Campesino impidiendo el tráfico de vehículos. Ayer, durante gran parte de la jornada, la doble vía a La Guardia desde el segundo anillo hasta el kilómetro 19 permaneció expedita. Las al menos tres barricadas, armadas por personas que apoyan el paro indefinido para evitar que grupos afines al MAS ingresen a la capital cruceña, ya no se encontraban en la zona. El martes, La Guardia se convirtió en un campo de batalla entre ciudadanos que apoyan el paro indefinido y grupos afines al MAS, que llevaban adelante un bloqueo contra la medida de presión, impulsada por el Comité Interinstitucional para que el Censo de Población y Vivienda se realice en el año 2023. Producto de los enfrentamientos, se aprehendieron a ocho personas que fueron trasladas hasta instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en la capital cruceña, cinco arrestados que aún permanecen en celdas policiales en La Guardia, varias personas heridas, vehículos dañados y quemados. Proceso a los aprehendidos El Ministerio Público acusó a las ocho personas aprehendidas durante la jornada del martes por tres delitos: destrucción y deterioro de bienes del Estado, lesiones graves y leves, y asociación delictuosa. Aún no se tienen las imputaciones y tampoco la fecha en la cual serían puestos ante un juez para la audiencia cautelar. La fiscal que lleva adelante la investigación, Carla Barrón, informó que la denuncia contra los acusados fue presentada por el comandante de la Policía de La Guardia por supuestos daños materiales a la entidad policial y daños contra la humanidad de efectivos policiales. “Hemos recibido la declaración de ocho personas que se encuentran en calidad de aprehendidos. Ahora ellos deberán ser puestos ante un juez cautelar quien debe definir su situación jurídica”, indicó la representante de la Fiscalía. Agregó que, durante la toma de declaración informativa, las ocho personas se acogieron a su derecho de guardar silencio. Con relación a las cinco personas que permanecen aprehendidas en La Guardia, la fiscal Barrón desconoció si se abrirá o no una investigación contra las sindicadas. El abogado Martín Camacho, que representa a uno de los aprehendidos, señaló que seis de los acusados son de La Guardia y dos de El Torno, descartando que hayan sido personas movilizadas desde la capital cruceña. “La mayoría son jóvenes, con un promedio de edad de 25 años”, agregó el representante legal. También indicó que ayer se les quiso hacer a los acusados la prueba del guantelete sin la presencia del fiscal que investiga el caso y los abogados defensores. La intervención de un representante legal evitó que se realice la prueba. Sobre los hechos violentos registrados en La Guardia, dijo que se presenció agresiones por parte de sectores afines al partido de Gobierno. “Resguardados por unidades policiales que estaban con ellos, detrás de sus barricadas de arena, a la altura del Mercado Campesino; fue una represión brutal en contra de cualquiera que quisiera aproximarse”, denunció. Camacho recordó que junto al Comité pro Santa Cruz organizó una comisión de abogados para afrontar este tipo de emergencias legales. Agregó que son seis los representantes legales que defenderán a los ocho aprehendidos. Sobre los enfrentamientos registrados en La Guardia, el expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, expresó su apoyo a los vecinos de este municipio a través de sus redes sociales. “Mi solidaridad con los habitantes de La Guardia y con los periodistas agredidos brutalmente por grupos de choque masista con la complicidad de la Policía. Arce debe dejar de obedecer el plan fratricida de Morales contra Santa Cruz y atender, dialogando, la demanda de Censo 2023”, escribió Mesa en su Twitter. El Colegio Médico de Bolivia también emitió un comunicado en sus redes sociales, donde rechazó “la arremetida propiciada por autoridades afines al Gobierno en contra de la reivindicación emprendida por el pueblo cruceño”, sostuvo parte del documento que fue publicada en su página de Facebook. Refuerzan puntos Ayer, los puntos de bloqueo sobre la avenida Virgen de Cotoca, a partir del sexto anillo, comenzaron a reforzarse de vecinos ante el anuncio de la llegada de una marcha proveniente de los municipios de San Julián y Cuatro Cañadas. En un recorrido EL DEBER encontró al menos siete puntos de bloqueo entre este anillo y la entrada al municipio de Cotoca, en los cuales los vecinos realizaban un estricto control a los motorizados que buscaban pasar los puntos y solo permitían la circulación de medios de comunicación, vehículos oficiales y de servicios de emergencias, además de bicicletas y algunas motos.