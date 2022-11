Brutal agresión a un periodista queda impune, pero Fiscalía procesa a vecinos





03/11/2022 - 08:55:05

Página Siete.- Mientras cubría los conflictos en La Guardia durante la noche del martes y la madrugada del miércoles, el periodista Mario Rocabado sufrió una brutal golpiza, por la cual no se tienen identificados a los agresores que lo apalearon, golpearon en el piso y atentaron contra su vida. Sin embargo, la Fiscalía confirmó ayer la aprehensión de ocho vecinos de ese municipio, que estaban por esas horas en el enfrentamiento y gasificación, a quienes acusan de lesionar a los policías y dañar bienes públicos. Inacción de la Policía Rocabado relató que casi a la medianoche del martes comenzó una nueva gasificación en La Guardia. Para huir de los gases buscó una calle aledaña donde ponerse a buen recaudo, pero hasta ese punto llegó una turba decidida a atacarlo. “Yo salgo con los brazos en alto, levantando mi micrófono en alto y digo: ‘Yo soy periodista de Unitel, soy de la prensa’. Uno de ellos me dio un palazo en la cabeza y luego empezaron a tirarme piedras. Me decían de que no les importaba que era de la prensa o periodista, que igual iba a llevar. Me fracturaron los dedos y así solté el micrófono y empezaron a golpearme. Después de eso empezaron a robarme todo lo que yo tenía, me sacaron mi billetera con dinero que yo había cobrado de mi sueldo (...). Lo que más me duele es que todo ocurrió a 20 metros de la Policía, habían tres patrullas ahí mirando. No hicieron nada para levantarme, viendo que prácticamente me estaban linchando. Yo pensé que no iba a salir vivo de esto”, dijo. El reportero vivió momentos de terror incluso durante los primeros minutos del miércoles, mientras continuaba la intensa gasificación de policías que avanzaban detrás del grupo afín al MAS que se enfrentaba con los vecinos, según testigos. El ataque a Rocabado tuvo intencionalidad, porque sus agresores no se detuvieron ni siquiera al ver que estaba con una chamarra de su medio, Unitel. “No me importa que seas de la prensa porque vos estabas con ellos”, fueron las palabras que escuchó el periodista cuando la turba enardecida lo tumbó al suelo y le arrojó piedras, mientras otros le daban patadas y lo golpeaban con palos. “Me quitaron el micrófono, me tumbaron abajo y empezaron a patearme, a lanzarme piedras, palos, a golpearme. Escuchaba algunas voces que decían ‘que lo linchen’. Siento que de milagro estoy vivo. Me golpearon mucho”, contó la víctima desde la cama de un centro médico. Al respecto, la fiscal de La Guardia Carla Barrón no habló de ninguna persona aprehendida por este hecho y sólo se limitó a decir que se abrió una investigación de oficio, por los delitos de lesiones graves y leves. “(Las lesiones) también deben ser evaluadas por un médico forense”, declaró a la prensa. Añadió que pese a que la agresión ocurrió en el municipio de La Guardia, “el caso corresponde a la ciudad de Santa Cruz”. En cambio, la funcionaria confirmó que la Policía aprehendió a ocho personas por el enfrentamiento y la gasificación, y la Fiscalía abrió una investigación en su contra por la presunta comisión de tres delitos: destrucción y deterioro de bienes del Estado, lesiones graves y leves y asociación delictuosa. “Quiero aclarar que al haber sido remitidos como aprehendidos no corresponde a la Policía ni a la Fiscalía disponer su libertad. Ellos deben ser puestos a conocimiento del juez cautelar, que es quien va a disponer su situación jurídica”, explicó Barrón, en referencia a los vecinos que ahora son procesados. Repudio y rechazo Repudio • El ataque contra la vida del periodista Mario Rocabado fue repudiado por las organizaciones de trabajadores de la prensa y asociaciones de periodistas del país, que se declararon en estado de emergencia ante este hecho. Exige • La Asociación Nacional de la Prensa exigió a la Fiscalía y a la Policía que investiguen el ataque como “asesinato en grado de tentativa” y demandó a la justicia que sancione a quienes atentaron contra la vida del reportero. Silencio • Desde la administración de Luis Arce no hubo ningún pronunciamiento sobre este acontecimiento.