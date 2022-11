Gobierno instalará el viernes una mesa técnica para definir la fecha del Censo





02/11/2022 - 22:02:59

El Gobierno informó que este viernes se instalará una comisión técnica que será la encargada de definir la fecha del Censo Nacional de Población y Vivienda. “El Gobierno nacional, con el afán de avanzar el proceso censal, avanzar hacia el logro de la tranquilidad y de la certidumbre al pueblo bolivianos y las familias principalmente va instalar el día viernes la comisión técnica que va a ser la encargada de trabajar la fecha definitiva del día de empadronamiento”, anunció el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui. El anuncio se dio luego de que el vocero presidencial, Jorge Richter, afirmara que uno de los puntos coincidentes con el Comité Interinstitucional de Santa Cruz fue de instalar la mesa técnica, con el compromiso de que esta instancia revise la documentación de ambas partes y, mientras tanto, se levanten las medidas de presión en el departamento oriental. Cusicanqui no se refirió si en esta mesa técnica habrá representación de Santa Cruz, pero afirmó que contará con la participación de representantes de organismos internacionales, una de las condiciones que planteó el Comité Cívico. “El Gobierno nacional, con el afán de avanzar en el proceso censal y hacia el logro de la tranquilidad y la certidumbre y a las familias cruceñas, principalmente, va a instalar la comisión técnica el viernes, que va a ser la encargada de trabajar la fecha definitiva del día del empadronamiento. Esta comisión técnica va a tener la presencia de representantes de organismos internacionales”, indicó el Ministro. Apuntó que la comisión técnica definirá la fecha “en términos eminentemente técnicos”, como defiende el Gobierno nacional y se estableció en el encuentro nacional por el Censo de la semana pasada en Cochabamba. “Creemos que con la instalación de esta comisión técnica no existen motivos para mantener las medidas de presión que se tienen en la ciudad de Santa Cruz y es momento de dar tranquilidad al pueblo cruceño y al pueblo boliviano”, indicó, antes de dar por finalizada la conferencia de prensa y retirarse de la sala sin responder preguntas de los periodistas. Vocero revela que hubo un preacuerdo con Santa Cruz El vocero presidencial, Jorge Richter, reveló que el pasado martes se instaló el diálogo entre el Gobierno nacional y el Comité Interinstitucional de Santa Cruz y afirmó que hubo coincidencias; sin embargo, este miércoles no se restablecieron las negociaciones. También cuestionó las nuevas condiciones que establecieron los líderes cruceños. La reunión entre los representantes de la administración de Luis Arce y el Comité cruceño comenzó a las 21:00 del martes, casi una hora después y en un lugar diferente a lo acordado, informó Richter. Estaba fijada para las 20:15 en las instalaciones de Diprevcon, en Santa Cruz. El vocero detalló que en la reunión asistió él y el ministro de Planificación de Desarrollo, Sergio Cusicanqui, como delegados del Gobierno nacional y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, y el vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach, por el Comité cruceño. La Gobernación no acreditó a su representante. En esta reunión ambas partes se comprometieron a “interponer sus mejores oficios para que el conflicto pueda desescalar” y, a partir de ello, tres puntos coincidentes, de acuerdo con Richter. Los puntos coincidentes, según el Gobierno El primer punto fue confirmar una de las conclusiones del encuentro nacional por el Censo de la semana pasada en Cochabamba, que la fecha del Censo queda abierta, publica Correo del Sur. En segundo lugar, siempre según Richter, el Gobierno y el Comité cruceño acordaron que la fecha del Censo debe ser fijada por una comisión técnica. El tercer punto se refiere a la instalación de la comisión técnica, que se encargaría de revisar la documentación de las propuestas para el empadronamiento. A partir de esto, explicó el vocero presidencial, “nos teníamos que comprometer a levantar el paro y a que no exista ningún tipo de movilización”. Richter indicó que se acordó que estos puntos coincidentes “puedan quedar establecido en un documento para presentar a los bolivianos”, para lo cual el diálogo debía reinstalarse este miércoles, a las 10:00, pero todo quedó truncado. Contactos telefónicos Este miércoles no hubo diálogo, pero sí conversaciones telefónicas, según el relato de Richter. Explicó que una de las sugerencias para la reunión de este miércoles era que esta se realice en el domicilio del presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, para que este pueda participar. “Hemos tenido una conversación telefónica con una de las personas que participó en la reunión, que sugirió que se debía dialogar con el presidente del Comité Cívico. Nos habían dicho que nos llamarían, no lo hicieron, pero lo hicimos nosotros”, continúo Richter. En este nuevo contacto telefónico, el vocero indicó que acordaron la reinstalación del diálogo, pero quedaba pendiente si se cumplía en la vivienda de Calvo. “Después de varios minutos, alrededor de una hora, hemos procedido a llamar para comunicar que asistíamos, se nos comunicó que (Calvo) se encontraba en una conferencia zoom, no se nos devolvió la llamada, hemos insistido”, detalló el vocero. En medio de este ida y vuelta, Richter indicó que el Gobierno sacó sus conclusiones a partir de la conferencia de prensa que ofreció Calvo y cuestionó que se hayan establecido nuevas condiciones. “Es un cambio radical”, apuntó, al recordar que el martes no hubo exigencias, pero que en esta jornada el Comité cruceño solicitó la presencia de observadores internacionales y la abrogación del decreto que establece el Censo en 2024. “Se dan excesivas vueltas sobre el tema central de cómo hay que sentarse a dialogar, cuando esta tarea es fácil”, cuestionó Richter. “Preacuerdo” Finalmente, el vocero recalcó que durante las negociaciones del martes “tuvimos muchas coincidencias” y que incluso se habló de un “preacuerdo”. “El día de ayer (por el martes) sentados tuvimos muchas coincidencias, que nos permiten decir –y lo señalamos con los allí presentes– que teníamos como un preacuerdo respecto a los temas de conflicto, sobre todo el tema de la tensión que existe en el departamento de Santa Cruz y entre distintos sectores sociales”, sentenció. Pese a que el “preacuerdo” no se pudo concretar ni se reinstaló el diálogo con el Comité cruceño, el Gobierno instalará este viernes una mesa técnica para fijar la fecha definitiva del Censo, según anunció el ministro de Planificación de Desarrollo, Sergio Cusicanqui.