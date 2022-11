Malas noticias para Spotify: Amazon Music revela que la guerra del streaming ha saltado a la música





02/11/2022 - 18:51:48

Xataka.- Estamos muy al tanto de la guerra del streaming en plataformas audiovisuales. El choque entre 'La Casa del Dragón' y 'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder' ha simbolizado la guerra este año, protagonizada por una habitual en estas lides, HBO Max, y una recién llegada que a golpe de talonario se está abriendo pasos a codazos, Prime Video. Es la segunda de ellas, precisamente, la que aspira al trono en otra zona de las plataformas de contenido: la musical. Spotify, sin rival. Allí reina sin demasiado problema Spotify, cuya única ambición ahora mismo es mantenerse relevante y ampliar el negocio. De ahí sus tentativas de entrar en campos de la industria que vayan más allá de la mera difusión de audio: podcasts, venta de entradas y audiolibros han sido algunos de sus últimos coqueteos con otras formas de ganar suscriptores y clientes. Nadie podía competir, hasta ahora, son su potente catálogo de artistas y ese mantra de "Para existir en la industria, hay que estar en Spotify". La cosa podría cambiar en breve con las nuevas condiciones para sus clientes de Prime que lanza Amazon. Desde ahora se podrá acceder a todo el catálogo de Amazon Music sin anuncios, y éste se ve ampliado de 2 a más de 98 millones de canciones. La aplicación Music, además, se ha visto rediseñada, y como hizo Spotify en su día, ahora los podcasts toman una posición mucho más relevante. Con sus limitaciones. No se trata de una embestida frontal a las condiciones de Spotify. Si no se adquiere la suscripción de 9'99 a Amazon Music, el servicio tendrá sus limitaciones. Por ejemplo, las canciones solo se podrán reproducir de forma aleatoria, no en orden. También algunas propiedades premium del audio, como el sonido de alta fidelidad y el audio espacial entran dentro de la suscripción a Amazon Music, no en este formato gratuito y recién lanzado de Prime. La estrategia de Amazon. El plan de la empresa de Jeff Bezos tiene un objetivo claro: seguir convirtiendo la suscripción a Prime en un pase para todo tipo de sub-plataformas, cada vez más diversas y que lleguen a más rincones del entretenimiento y los servicios digitales. Con el golpe en la mesa de los cien millones de canciones, supera por poco los alrededor de 70 que tiene Spotify e iguala los 100 millones de canciones de Apple Music, pero sobre todo, elimina una suscripción en tiempos de crisis. Si tienes Prime, tienes música en condiciones comparables a Spotify, y no hay nada más atractivo en tiempos de recesión. Por eso cuando Prime Video da sus cifras de espectadores en realidad da sus cifras de usuarios de Prime (200 millones de abonados). No es solo una triquiñuela para figurar codo con codo con Netflix y Disney+ en las listas de las plataformas con más usuarios cuando Prime Video es, posiblemente, una plataforma menos vista: es parte de la filosofía de la propia compañía. Con Prime tienes la llave maestra para todo el cosmos Amazon Sin rival en los precios, y con voz. Porque con todo, Prime sigue siendo la más barata, ya que la opción más econímica de las otras dos plataformas clave de la escena de la música en streaming, Spotify y Apple Music, es de 9,99, lo mismo que cuesta la suscripción a Amazon Music con todas las posibilidades de uso. Y aunque sigue siendo más cara que una suscripción a servicios como Netflix, hay que subrayar, de nuevo, la filosofía de Amazon de entender Prime como una "barra libre" de servicios. Finalmente, hay otro elemento nada desdeñable y que diferencia definitivamente a Amazon Music de sus competidores: Alexa como aliada indiscutible. Aunque el altavoz inteligente de Amazon accede perfectamente a servicios como Spotify, está claro que Amazon tiene en su mano la posibilidad de desarrollar servicios adicionales dentro de Music que hagan que los poseedores de Alexa prefieran una plataforma de audio con un origen común a su dispositivo conectado.