Los nuevos y millonarios negocios de Paul McCartney





02/11/2022 - 18:46:29

Paul McCartney no tiene intención alguna de retirarse de los escenarios, como demostró con su última aparición en el festival de Glastonbury, pero tampoco descuida esos negocios paralelos que emprendió cuando la pandemia del coronavirus paralizó momentáneamente su carrera artística. De hecho, fuentes cercanas estiman en casi dos millones de dólares los beneficios que habría cosechado a lo largo de los dos últimos años, además de lo que le da su catálogo discográfico. El exBeatle invirtió muy bien tanto su tiempo como su dinero durante el confinamiento doméstico, enfocándose en dos de sus grandes pasiones: la música, por supuesto, y también el vegetarianismo que heredó de su malograda esposa Linda McCartney. El artista es, desde 2020, uno de los socios principales de la empresa del sector de la alimentación TiNDLE, especializada en hacer delicias veganas con la apariencia y un sabor similar a productos cárnicos tales como el pollo o la ternera. Asimismo, McCartney dirigió su mirada a una 'start-up' tecnológica que se dedica a la producción musical, llamada Audoo. La firma contribuyó decisivamente a la creación del nuevo disco de Abba, el ultramoderno 'Voyage', y desde entonces su valor y reputación no han dejado de crecer. "Paul es un hombre de muchos talentos, y sus nuevos negocios han demostrado ser muy lucrativos. A diferencia de otros famosos, Paul evita lo tradicional, como invertir en bolsa, y lo cierto es que no deja de recibir enormes dividendos por sus inversiones. Sus cuentas de esta semana reflejan unos ingresos extra de 1,7 millones de dólares. Todo ello es gracias a estas inteligentes decisiones", ha señalado un informante al diario The Sun.