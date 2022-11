Sharon Stone tiene un tumor tras un primer diagnóstico erróneo





02/11/2022 - 18:41:59

La actriz Sharon Stone se mantendrá alejada de la vida pública durante un periodo de cuatro a seis semanas, el tiempo que requerirá su recuperación total tras haber recibido un diagnóstico demoledor. La intérprete reveló en Twitter que tiene un tumor fibroide, el cual no fue detectado en una primera evaluación médica y por el que se sometió a un tratamiento para nada efectivo para su enfermedad. "He recibido un diagnóstico y procedimiento erróneos. En esta ocasión, doble epidural y el dolor empeoró", explicó la protagonista de 'Instinto Básico' ante el asombro de sus seguidores de la plataforma. Afortunadamente, la intérprete pidió una segunda valoración a sus doctores que finalmente reveló la verdadera naturaleza de su dolor. "Fui en busca de una segunda opinión. Tengo un tumor fibroide de gran tamaño que necesita ser extirpado", expresó antes de pedir, en especial a las mujeres, a que pidan más exámenes médicos cuando sospechen que se falló en el primer diagnóstico. "A las mujeres en particular: no se echen para atrás, pidan una segunda opinión porque puede salvar sus vidas", sentenció antes de dar las gracias a aquellas personas que ya le dieron todo su apoyo. Sharon no está preocupada en exceso por el proceso de recuperación, ya que señaló que "todo va bien" y que, dentro de aproximadamente un mes, volverá a estar en plena forma.