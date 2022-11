Fiscalía procesa a 8 detenidos por destrucción de bienes y agresión a policías durante la represión en La Guardia





02/11/2022 - 17:53:50

Página Siete.- La Fiscalía activó un proceso investigativo en contra de ocho personas denunciadas por la Policía de causar destrozos a bienes públicos y agredir a los uniformados, cuando éstos reprimían violentamente con agentes químicos a los vecinos del municipio de La Guardia, en Santa Cruz. “La denuncia se nos ha presentado por el Comandante de la Policía de La Guardia, quien indica que han intervenido el día de ayer, aproximadamente a horas 21.00, en una turba de aproximadamente 1.000 personas que habrían ocasionado daños materiales de consideración y personas en la humanidad de efectivos policiales de este municipio”, informó la fiscal Carla Barrón. Detalló que la investigación cursa por los delitos de destrucción y deterioro de bienes del Estado, lesiones graves y leves y asociación delictuosa, debido a que los sindicados presuntamente agredieron a los uniformados y causaron destrozos en predios del Comando de La Guardia, asi como vehículos patrulleros. Barrón informó que los detenidos se acogieron a su derecho de guardar silencio, por lo que en las próximas horas un juez cautelar definirá su situación jurídica. La fiscal dijo que se tienen varios datos recados, el informe policial y se constataron los daños causados a bienes de la Policía. Según el informe del Comando de la Guardia, las ocho personas fueron aprehendidas por la destrucción de bienes y el intento de toma del Comando policial de esa región; indicó que algunos son de la ciudad de Santa Cruz y otros de La Guardia. Ante denuncias por la gasificación violenta, la Policía asegura que la Constitución les faculta resguardar el orden. Martin Camacho, abogado de los detenidos, señaló que no hay indicios contra sus defendidos y tampoco se ha individualizado la participación de cada uno. Acotó que al menos seis de ellos presentan lesiones, por lo que se pidió que sean valorados por un médico forense. Lamentó que la Fiscalía haya iniciado una investigación por agresiones a los policías, sin que se haya verificado antes las supuestas lesiones ni se conozca la identidad de los agredidos. Los familiares de los aprehendidos denunciaron que la Policía no brinda información sobre los detenidos y los mantiene incomunicados. Reacciones políticas El diputado de Creemos, Erwin Bazán, hizo seguimiento al caso de los ocho jóvenes detenidos y dijo que en el cuaderno de investigación no cursa evidencia alguna de los hechos que se les acusa a los sindicados. “Es decir, no tienen pruebas que demuestren la supuesta e imaginaria conducta delictiva. Está claro que su aprehensión fue absolutamente arbitraria”, manifestó. Acotó que ya se vio este tipo de situaciones irregulares en otros casos, “seguramente buscarán sembrar pruebas y vendrá una imputación fantasiosa y arbitraria. El sometimiento de la Policía, fiscales y jueces al MAS es asqueroso”, apuntó.