Legisladores del oficialismo y oposición acusan a Del Castillo de sabotear el diálogo y piden su renuncia





02/11/2022 - 17:37:30

Erbol.- Legisladores del oficialismo y la oposición coincidieron, por separado, en acusar al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, de “sabotear” el diálogo por el Censo de Población y Vivienda tras sus polémicas declaraciones y demandaron su renuncia al cargo. La autoridad de Estado había señalado este martes que era “técnicamente imposible” que la encuesta nacional se realice en 2023. Sus declaraciones se dieron en momentos cuando se iba a instalar un diálogo entre el Gobierno y el Comité Interinstitucional de Santa Cruz. El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Gualberto Arispe, indicó que “una vez más por sus afanes personales perjudica todo el trabajo” que viene desarrollando la administración del presidente Luis Arce para instalar una mesa técnica que defina la fecha del Censo. “Esta tarea fue delegada al Ministro de Planificación y al Vocero Presidencial. Pero parece que a Eduardo Del Castillo le encanta fuguretear, le encanta ser el centro de todo conflicto, que todos los noticieros mencionen su nombre. Por buscar ese afán narcisista en el conflicto del censo perjudica y pone en ridículo todo el esfuerzo de nuestro gobierno para solucionar el conflicto”, publicó en redes sociales. Su colega, Ramiro Venegas, acusó al Ministro de Gobierno de ser “amigo” del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, para buscar la desestabilización del Gobierno actual y no pacificación. “Obviamente está saboteando el diálogo, porque a él no le compete hacer ese tipo de declaraciones sobre el Censo”, señaló y consideró que no quiere que el conflicto resuelva, sino que se complique. El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Alberto Astorga, coincidió que Del Castillo está “saboteando” los acercamientos. Sugirió al presidente Arce “ponerse fuerte” y pedir su renuncia. En esa misma línea, el legislador del MAS, Renán Cabezas, calificó como “imprudente” a Del Castillo y recordó que en una mesa de negociación “nada se puede cerrar”. “Cuando un miembro del Ejecutivo cierra aquello, provoca dudas”, añadió. La diputada de Creemos, María René Álvarez, también se sumó a las críticas al ministro: “Por un mínimo de vergüenza si es que la llegara a tener el experto en #Censo, debería renunciar”, publicó en Facebook. Los legisladores del MAS recordaron que hace meses atrás la Dirección Nacional del partido había demandado al presidente Arce la destitución del ministro por presuntas irregularidades en sus funciones. “Ya deberían votarlo, porque este señor (Ministro de Gobierno) lo que hace es dañar a la población nacional y más que todo a la población cruceña que pide seguridad ciudadana”, acotó Venegas.