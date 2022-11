Arias denuncia que seguidores radicales de Arce y Evo quieren asaltar Santa Cruz





02/11/2022 - 13:29:53

El alcalde Iván Arias denunció este miércoles que arcistas y evistas radicales quieren “derrotar y asaltar” la ciudad de Santa Cruz, después de los últimos hechos violentos y excesos policiales, y pidió al presidente Luis Arce “sello propio” pero sin “odio y la confrontación”. “Atrapados por extremos @LuchoXBolivia está acorralado x arcistas y evistas radicales que quieren derrota y asalto a Santa Cruz. Si Arce pacta con estos grupos lo calificarán de traidor. Comité Interinstitucional preso de radicales en busca confrontación y todo acuerdo será traición”, se lee en la cuenta de Twitter del burgomaestre. El alcalde Arias, al igual que el Comité Interinstitucional, planteó en el encuentro de Cochabamba que es posible realizar censo en el último trimestre de 2023 y en demanda de esta consulta nacional se realiza el paro cívico por décimo segundo día en la capital cruceña, pero grupos violentos y afines al Movimiento Al Socialismo con apoyo de efectivos policiales cercan la ciudad de Santa Cruz. Arias cuestiona al primer mandatario y a los movilizados cívicos si están dispuestos a dejar los extremos y les pide que lleguen a acuerdos. “¿Presidente (Luis Arce) y miembros del Comité Interinstitucional están dispuestos a romper estos extremos? Ha llegado el momento para que le impriman sello propio a su gestión alejada del odio y la confrontación. Lleguen a acuerdos por el bien de la patria. Rompan esos círculos de odio entre bolivianos”, escribió el burgomaestre en otro tuit. La jornada violenta del martes se prolongó hasta la madrugada de este miércoles, en la población cruceña de La Guardia, y dejó herido al periodista Mario Rocabado y su camarógrafo Enrique Sánchez tuvo que huir para no ser agredido. “No me importa que seas de la prensa porque vos estabas con ellos”, fueron las palabras que escuchó Rocabado antes de que una turba del MAS lo tire al suelo y le arroje piedras, mientras otros le daban patadas y lo golpeaban con palos. “Presidente @LuchoXBolivia ha llegado el momento para que le imprima su propio sello a su gestión alejada del odio y la confrontación. Llegue a acuerdos con Santa Cruz y romperá todos los círculos de odio y confrontación entre bolivianos”, se lee en otro tuit publicado por el alcalde de La Paz. El Comité pro Santa Cruz pidió este sábado la destitución del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, a quien responsabilizó por la represión violenta que hizo la Policía contra los vecinos del municipio de La Guardia, y reiteró que, si no hay paz en Santa Cruz, no habrá diálogo.