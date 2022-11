Sigue la violencia en Ecuador: Balacera en una cárcel, explosivos en un municipio y múltiples atentados





02/11/2022 - 13:20:02

Infobae.- La violencia no para en Ecuador. Desde que se conoció sobre el traslado de reos de la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más violenta del país, a otras prisiones, los atentados, balaceras y enfrentamientos no han cesado. Hasta ahora se cuentan cinco policías muertos, siete coche bombas, detonaciones y más de 10 artefactos explosivos encontrados en distintos lugares del país, principalmente en Guayaquil, Durán, Santo Domingo y Esmeraldas. Durante la tarde y noche del martes, tres coches bomba detonaron en distintas gasolineras de Santo Domingo, a 152 kilómetros de Quito. El primer vehículo fue detonado por dos hombres, alrededor de las 18:00. Los sujetos huyeron en una motocicleta que los esperaba y parecían heridos, según los videos que se divulgaron sobre el hecho. La gasolinera estaba en la ruta Santo Domingo- Quito. La segunda explosión sucedió a las 21:00. El vehículo estaba cerca de la zona de carga de combustible de una gasolinera en la carretera Santo Domingo-Quinindé. Los bomberos que acudieron al lugar lograron detener el fuego luego de una hora. Alrededor de las 23:00, un tercer coche bomba explotó en la gasolinera ubicada en el by pass Quito-Quevedo. El vehículo detonó cerca de los puntos de despacho de la estación de servicio. La Policía investiga si estos actos están relacionados con los otros atentados registrados durante la madrugada del martes en Guayaquil y Esmeraldas. A 280 kilómetros al sur de Santo Domingo, en Guayaquil, se registró un nuevo enfrentamiento en la Penitenciaría del Litoral entre integrantes de grupos de delincuencia organizada. En la prisión hubo disparos y se conoció de dos reos heridos, aunque no de gravedad, según indicó el Servicio de Atención Integral. Apenas iniciado el toque de queda decretado por el presidente Guillermo Lasso, en Guayaquil un centro de salud fue baleado por criminales. Los gatilleros dispararon al edificio y provocaron que la puerta de vidrio, que es el acceso principal al centro, se destruyera. También hubo daños a los ventanales del lugar. En el centro de salud había pacientes y médicos que vivieron momentos de terror cuando el edificio fue atacado. Una persona habría resultado herida. El Ministerio de Salud rechazó el atentado y señaló que “universalmente, los hospitales y centros de salud son zonas de paz donde se trabaja para salvar vidas”. También en el noroeste de Guayaquil, en Villa Bonita, un delincuente fue abatido por la Policía Nacional, luego de que un grupo de personas intentarán atacar a los servidores policiales de la Unidad de Policía Comunitaria del sector. Un uniformado resultó herido. La mañana de este 2 de noviembre, en la Unidad de Vigilancia Comunitaria, en los Esteros, al sur de Guayaquil, la policía encontró tacos de dinamita en los exteriores del lugar. El Grupo de Intervención y Rescate realizó una detonación controlada de los explosivos que fueron abandonados por hombres sospechosos.





Los ataques en Durán La tarde del último martes, Durán, una ciudad ubicada a 9 kilómetros de Guayaquil, fue el escenario de enfrentamientos entre criminales y la fuerza pública. Dos policías que se movilizaban en un patrullero fueron asesinados a tiros. Otros uniformados también quedaron heridos cuando realizaban sus rondas de control en uno de los barrios de la ciudad y se conoció que otros tres policías fueron golpeados. Simultáneamente, en el Municipio de Durán hubo una explosión de un artefacto dentro de las instalaciones de la entidad. No se registraron heridos, pero sí daños materiales. Frente a estos atentados, la Policía realizó un operativo que dejó a ocho sospechosos detenidos. Los individuos portaban armas de alto calibre. Por la madrugada se reportó que varios sujetos desconocidos dejaron un aparente artefacto explosivo en los exteriores de la delegación de la Comisión de Tránsito del Ecuador en Durán. Esa misma tarde, en Guayaquil, se reportaron intentos de saqueos y asaltos en el centro de la ciudad. Los comerciantes se vieron obligados a cerrar sus negocios para precautelar su integridad. Al mismo tiempo, el presidente Guillermo Lasso decretó el estado de excepción para las provincias de Guayas y Esmeraldas, incluyendo un toque de queda desde las 21:00. El decreto tendrá una vigencia de 45 días, según informó el Ejecutivo.



Descontento con la administración de Guillermo Lasso Hasta el momento las autoridades han detenido a 28 personas sospechosas que estarían vinculadas con los atentados. La Policía Nacional se mantiene en alerta máxima. También la policía interceptó un camión con 16.416 tacos de explosivos, 1.200 tacos de dinamitas y 150.000 cápsulas detonantes, en el cantón Piñas, en El Oro, al sur del Ecuador. El material ingresó al país desde Perú. Sin embargo, desde la mañana del martes, el gobierno nacional ha recibido duras críticas por su gestión ante los atentados y actos violentos que sucedieron en el país. Por ejemplo, el pasado lunes se encontraron dos cuerpos colgados en un puente peatonal de Esmeraldas. Desde el Ejecutivo no hubo ningún pronunciamiento y lo único que se conoció sobre el presidente Lasso fue que participó en un evento oficial donde levantó la Copa de la FIFA en Carondelet. Ese mismo día por la noche se conoció que el presidente Guillermo Lasso había planificado vacacionar con su familia desde el 2 al 6 de noviembre en Orlando, Estados Unidos. El martes inició la jornada con la noticia sobre la explosión de cuatro coches bomba, más de 10 hallazgos de explosivos y ocho guías penitenciarios secuestrados en una prisión. El Ejecutivo no realizó ningún pronunciamiento por varias horas. Sin embargo, Andrés Seminario, secretario de Comunicación de la Presidencia, publicó una columna sobre los “haters”, como se dice a los odiadores en internet, que lo insultan. Esa mañana, la Policía Nacional ofreció una rueda de prensa para informar sobre los hechos violentos. En la cita con los medios, el ministro del Interior, Juan Zapata, criticó a los periodistas por la forma de titular y cubrir las noticias, al mismo tiempo que dijo que la prensa ha perjudicado el prestigio institucional de la Policía. La institución ha sido acusada de graves delitos cometidos por sus miembros, incluyendo un femicidio en un recinto policial y varias detenciones de uniformados vinculados a bandas delincuenciales o que traficaban drogas. En ese escenario, los cuestionamientos a la administración de Guillermo Lasso no pararon. En medio de la indignación ciudadana, el expresidente Rafael Correa y sus legisladores afines pedían que Lasso renuncie. Después del mediodía del martes, el presidente Guillermo Lasso anunció que suspendió su viaje a Orlando para liderar las acciones de la fuerza pública para garantizar la seguridad. El mandatario tuiteó: “Ecuador siempre será mi prioridad”. A las 17:00, Lasso anunció la declaratoria del estado de excepción para Guayas y Esmeraldas. Desde entonces, el presidente ha informado constantemente desde su cuenta de Twitter el trabajo con el centro de mando unificado de la Policía Nacional. Además, viajó a Guayaquil, donde será la sede para definir las operaciones.