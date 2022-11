Denuncian que el informe forense sobre muerte en Puerto Quijarro fue irregular





02/11/2022 - 12:50:19

Los Tiempos.- Carmen Arista, abogada de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), denunció que el certificado médico forense de Julio Pablo Taborga (47), quien falleció la madrugada del 22 de octubre en el primer día de paro indefinido por el censo en Puerto Quijarro, Santa Cruz, fue elaborado por un profesional que no está registrado en el Colegio Médico de Bolivia. Ante esta situación, adelantó que solicitará la exhumación de los restos con el fin de hacer una necropsia que arroje la verdadera causa de la muerte de Taborga. Este medio se comunicó con el fiscal del caso, Freddy Durán, pero no contestó el teléfono; sin embargo, mediante mensajes de WhatsApp, sólo señaló que el profesional cuestionado trabaja en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF). “Acá está la gran falsedad: firma como médico forense, pero no está en la lista de especialistas en medicina legal que estarían habilitados para hacer este tipo de trabajo con el IDIF. En la hoja firma y sella cuando no es parte de los profesionales forenses”, explicó Arista a Los Tiempos. El lunes, David Taborga Padilla, uno de los hijos del fallecido, relató cómo murió su padre y negó que haya sido víctima de una golpiza, sino que se asfixió producto de una granada de gas que fue lanzada por la Policía durante el enfrentamiento. “Estamos hablando de un documento que tiene una validez totalmente dudosa. Ahora de que hay elementos que no han podido tapar, como la infusión de los pulmones, obviamente no pueden, y se los han puesto en los documentos y eso coincide perfectamente con el relato del hijo”, dijo la abogada. Rodrigo Valdez Zamorano fue quien elaboró el documento en el que se señala que la causa de la muerte de Taborga es traumatismo encéfalo craneano (TEC) seriado, hematoma subdural (hemorragia en el cerebro) y politraumatismo. En el documento firma como médico forense. “Se va a pedir realizar la exhumación (del cadáver) para hacer un análisis necrológico. Sí se va a pedir porque hay mucha duda e incertidumbre respecto a los exámenes médicos forenses y más aún cuando la persona que lo firma y certifica no es especialista”, agregó la abogada de la APDH. A esto se suma la solicitud de una declaración oficial del hijo David Taborga Padilla ante la Fiscalía y la pericia, a través del Itcup, del teléfono de un funcionario público del Gobierno municipal de Puerto Quijarro, “donde ahí se ve cómo han armado todo desde antes del conflicto”. Por este caso, Rubén Mario Flores Guevara y Samuel Rojas Medina guardan detención preventiva en Palmasola. También Jaime Algarañaz Dorado, que permanece aprehendido en el hospital San Juan de Dios, debido a su estado grave de salud. La abogada dijo que buscará la libertad de los tres sindicados porque son inocentes. Hijo de víctima apunta al Alcalde David Taborga Padilla develó que su padre, Julio Pablo Taborga, más conocido como Viborita (47), no tuvo una muerte violenta y asegura que fue alcanzado por una granada de gas que lanzaron los policías. Además, responsabiliza al alcalde de Puerto Quijarrro, Luis Chambi, de enviar a su progenitor a enfrentarse con los bloqueadores.