Calvo dice que pueden cambiar agenda de censo 2023 por la defensa de Santa Cruz contra la invasión





02/11/2022 - 12:45:12

El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, tras la violencia ejercida por organizaciones sociales afines al MAS, se podría cambiar la agenda de exigir censo en 2023 a la defensa de Santa Cruz contra la invasión que atenta contra los cruceños. De persistir el conflicto y las amenazas, Calvo dijo que podría cambiar “la agenda del Censo 2023” por la defensa de Santa Cruz contra la “invasión” de organizaciones sociales y el contingente policial, dijo en entrevista con el programa La Mañana En Directo de ERBOL. “Entramos por un proceso (del Censo en 2023) y ahora vamos por la defensa de las familias, de sus bienes, eso es lo que está provocando el Gobierno”, advirtió. Señaló incluso una “pugna de poder” entre los ministros del gabinete del presidente Arce para buscar el diálogo con los representantes del Comité Interinstitucional Impulsor de Censo. Calvo dijo que “siempre” se buscó el diálogo, pero lamentó el discurso “confrontancional” de algunos representantes del Gobierno. La posición del cívico cruceño surge luego de frustrarse este martes un nuevo intento de acercamientos entre representantes de la administración del presidente Luis Arce con el Comité Interinstitucional para solucionar el conflicto por el Censo. Con lo ocurrido en La Guardia y marchas de sectores sociales, Calvo consideró que el Gobierno busca confrontación y la división entre las regiones, en lugar de la unidad y la pacificación. “Yo no me voy a sentar mientras no se vayan los contingentes policiales. Yo no me voy a sentar mientras esta gente no se vuelva a sus lugares, no abusen de las personas que no están entendiendo el conflicto, que solamente están defendiendo intereses políticos, personales de ellos”, indicó en entrevista con el programa La Mañana En Directo de ERBOL. Mencionó además la necesidad de que, ante un eventual diálogo con el Gobierno, no haya ningún tipo de presión e imposición de una fecha para realizar el Censo.