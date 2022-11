Presidencia aclara: Declaraciones del Ministro del Castillo sobre el censo no es una postura oficial del Gobierno





02/11/2022 - 08:29:17

El Ministerio de la Presidencia aclaró este miércoles a través de un comunicado de prensa que la posición del Ministro del Castillo respecto a la fecha de realización de la encuesta de población y vivienda “no es una postura oficial del Gobierno nacional”. El ministro de Gobierno afirmó el martes que “técnicamente es imposible” llevar a cabo el Censo de Población y Vivienda en 2023 y advirtió que la violencia se está desbordando en Santa Cruz. “El Censo se va realizar con los estándares internacionales, lo que no importa no es el día del Censo sino el día en que se entregan los resultados y el Gobierno ya ha comprometido que en 2024 se entregarán los resultados y llegará la plata. Técnicamente es imposible hacer en 2023 y lo sabe el gobernador Camacho y todas las autoridades que ya es imposible”, afirmó. El comunicado de Presidencia también aclara que la comisión para el diálogo está compuesta por el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, y el vocero Presidencial, Jorge Ritcher, quienes son las voces oficiales que informarán lo que acontezca entorno al tema, dice un comunicado oficial publicado en sus cuentas de redes sociales. El martes, el Gobierno nacional invitó al Comité Interinstitucional, a la cabeza del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuellar, a acudir a una mesa de diálogo para zanjar las diferencias emanadas por la realización del Censo con fecha abierta, cesar las medidas de presión y pacificar el departamento cruceño.