Emergencia por paro: Avicultores advierten con desabastecimiento





02/11/2022 - 08:16:23

Opinión.- Los productores de la Asociación de Avicultores de Cochabamba (ADA) expresaron preocupación debido a que el abastecimiento de insumos básicos, como el maíz y la soya, para la producción de esta ave, procedente de Santa Cruz, y el aprovisionamiento de pollos bebé no es normal hace dos semanas, por el paro cívico cruceño. Se declararon en emergencia. Este sector exhortó al Gobierno a agotar todas las instancias de diálogo y al Comité Cívico Pro Santa Cruz a sentarse a hablar para subsanar, de manera inmediata, los conflictos. De lo contrario advierten el desabastecimiento de carne de pollo, huevo y sus derivados. DESABASTECIMIENTO Ante este panorama, la provisión de esta carne blanca para fin de año no está garantizada, tampoco el abastecimiento de la carne magra, en los siguientes días. “El bloqueo de Santa Cruz nos afecta más a nosotros que a ellos”, lamentó el presidente de ADA Cochabamba, Willy Soria. A través de un pronunciamiento, ADA informó que sus unidades productivas ya terminaron su stock de alimento balanceado. Varias avícolas tuvieron que sacar pollos pequeños a la venta, a fin de racionar el aliento disponible. A ello se suma que el repoblamiento de pollos bebés en las granjas bajó en un 20%, en promedio mensual. Esto ocasionará que el abastecimiento de esta carne blanca para fin de año no esté garantizado. El abastecimiento de huevo, también está en riesgo. “No podemos garantizar la provisión de carne para fin de año”, corroboró otro de los dirigentes de ADA, a tiempo de señalar que, en esta época, la demanda es alta por las fiestas de fin de año. PEQUEÑOS PRODUCTORES Los pequeños productores de pollo también se encuentran en emergencia. Los precios se dispararon y el impacto comenzó a sentirse hoy. El kilo de esta carne se ofertó a 17 bolivianos en los principales centros de abasto de la Llajta, sufriendo un incremento de 4 bolivianos. Los porcinocultores también se declararon en emergencia, ante la falta de insumos alimentarios. “Exhortamos al Gobierno central de agotar todas las instancias de diálogo y al comité Cívico de Santa Cruz puedan sentarse y trabajar a través de mesas técnicas donde prime el diálogo y el consenso para garantizar y normalizar el libre tránsito que como mencionamos anteriormente debe ser subsanado de manera inmediata, de lo contrario se estaría poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de las familias bolivianas”, señala un fragmento del pronunciamiento de ADA. COMERCIOS Entretanto, los comercios de venta de pollo frito también sienten afectación. Chicken´s Kingdom frenó su atención de manera parcial; otras tienen pollo por ahora La falta de aprovisionamiento de insumos básicos para la producción de carne de pollo, huevo y sus derivados, originada por el paro cívico indefinido en Santa Cruz, el principal proveedor, ya afecta en Cochabamba. Ante la falta de la materia prima, la empresa Chicken´s Kingdom fue la primera en suspender, desde este martes, su atención en tres de sus sucursales. “Debido a los problemas de cadena de suministro por los conflictos que afrontamos en el país, lastimosamente no habrá atención en nuestras sucursales de San Martín 1, Hupermall y Sacaba. Hasta que se resuelva la situación de los bloqueos. Agradecemos su comprensión”, reza un comunicado de la gerencia de Chicken´s Kingdom, publicada en sus redes sociales. OPINIÓN se contactó con la empresa y a través de un comunicado de voz grabado, esta informó que no cuenta con producto “por los conflictos”. Se espera que se reanude la atención a la brevedad posible. Mientras, empresas de comida rápida, como Chicken Inbox, anunciaron que solo disponen del producto hasta hoy. Esperan abastecerse de su materia prima, próximamente. En contraposición, la empresa especializada en la producción de pollo frito Chester´s Chicken informó que la venta y comercialización de su producto es normal, al igual que Panchita.