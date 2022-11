Hijo de Taborga: Mi padre murió por un gas policial





Página Siete.- David Padilla Taborga estuvo junto a su padre Julio Taborga la madrugada del 22 de octubre en Puerto Quijarro y fue testigo de cómo un gas lacrimógeno mató a su progenitor, según reveló. La versión contradice la tesis de la Fiscalía, que afirma que murió por golpes. El abogado Jorge Valda pidió a la Fiscalía escuchar el testimonio de Padilla y denunció que el médico que hizo el certificado de defunción y la autopsia legal de la víctima no está registrado en el Colegio Médico. “Fui testigo de la muerte de mi padre. Vi cómo cayó en el suelo, yo le di los primeros auxilios, pero no pude hacer nada. Él alzó un gas lacrimógeno (que llegó por el sector) y el gas salió con presión directo a su rostro, quedó turbado y cayó de espaldas. En ningún momento hubo apaleo (golpes) en la cabeza, eso es sumamente falso”, explicó Padilla. Julio Taborga murió aproximadamente a la 1:30 del sábado 22 de octubre, cuando funcionarios de la Alcaldía de Puerto Quijarro, Santa Cruz, donde trabajaba como soldador, intentaron levantar los puntos de bloqueo que los cívicos de ese municipio iniciaron en la protesta por el censo en 2023. “Lo vuelvo a decir, es falso que lo hayan golpeado, no hubo personas del otro lado (cívicos) queriendo atacarlo, eso es mentira. Yo estuve ahí, las que estaban allí eran personas que trabajaban en la Alcaldía que contrató a personas y les pagaron 150 bolivianos a ayoreos y a brasileños para desbloquear”, complementó Padilla al programa Asuntos Centrales. El hijo, que estuvo junto a su padre adoptivo, confesó que le ofrecieron incluso pagarle ese monto por desbloquear y que al final no le pagaron. Padilla acompañó a su padre en esa movilización contra los bloqueos de los cívicos. Sobre la versión de la esposa Consultado sobre la versión que dio Carolina Chore Ceballos, esposa de Julio Taborga, quien afirmó que la víctima falleció por golpes propinados por los cívicos, Padilla afirmó que aquello no es cierto. “Mentira, mentira, en ningún momento estuvieron los cívicos, ni las tres personas (que están detenidas), ninguna de las tres personas estaban por ahí. Eso es mentira”, precisó Padilla. Por la muerte de Julio Taborga fueron aprehendidos y luego enviados a la cárcel de Palmasola Rubén Mario Flores y Samuel Rojas Molina, mientras que Jaime Algarañaz fue también aprehendido, pero está internado en el Hospital San Juan de Dios. El abogado Valda envió ayer una petición a la Fiscalía para que reciban el testimonio de Padilla, sin embargo, hasta anoche aún no había respondido el Ministerio Público, confirmó el jurista a Página Siete. Documento falso Valda denunció que el médico Rodrigo Valdez Zamorano, que hizo el certificado de defunción y la autopsia legal, que sostienen que Taborga murió por un traumatismo encefálico craneal (TEC), “no está registrado para realizar medicina legal y tampoco está inscrito en el Colegio Médico”, por lo que el documento que él hizo “es falso”. “No solo es usurpación de funciones, sino muestra cómo una persona sin tener la capacidad para realizar una autopsia médico legal señaló como causa de muerte TEC, cuando la víctima no revelaba marcas de lesiones en el cráneo, rostro ni existían policontusiones. Es decir este escenario fue montado”, acotó. Reafirmó que las detenciones de Flores, Rojas Molina y Algarañaz “son arbitrarias” y pidió esclarecer dónde está el certificado de defunción del Hospital Príncipe de Paz, donde otro galeno firmó que Taborga perdió la vida por “bronco aspiración y no por golpes”, puntualizó Valda. Otros detalles Víctima. Julio Pablo Taborga, que murió el 22 de octubre, tenía 47 años y se desempeñaba como soldador en la Alcaldía de Puerto Aguirre y, según denunció su hijo David Padilla Taborga, al igual que otros funcionarios ediles, fue instruido para desbloquear el paro cívico indefinido que se instruyó desde el 22 de octubre. Masista. Puerto Aguirre es un municipio cruceño fronterizo con Brasil, cuyo alcalde es Luis Chambi Montoya, militante del Movimiento Al Socialismo (MAS), que está en contra del paro indefinido de los cívicos que exigen censo en 2023 y que ayer cumplió 11 días de paro.