Ministro de Gobierno: Técnicamente es imposible el Censo en 2023





02/11/2022 - 07:58:09

Erbol.- En puertas de un nuevo intento de diálogo, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, afirmó que “técnicamente es imposible” llevar a cabo el Censo de Población y Vivienda en 2023 y advirtió que la violencia se está desbordando en Santa Cruz. El pronunciamiento de la autoridad de Estado surge luego de unos enfrentamientos entre quienes apoyan y rechazan el paro indefinido en el municipio de La Guardia por el conflicto de la fecha de realización de la encuesta nacional. “El Censo se va realizar con los estándares internacionales, lo que no importa no es el día del Censo sino el día en que se entregan los resultados y el Gobierno ya ha comprometido que en 2024 se entregarán los resultados y llegará la plata. Técnicamente es imposible hacer en 2023 y lo sabe el gobernador Camacho y todas las autoridades que ya es imposible”, afirmó. Del Castillo pidió reflexionar al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y acudir a la convocatoria. Advirtió que se encuentra primando el “capricho político” que afecta a la población cruceña con el paro indefinido que lleva 11 días. “Solo una persona esta encaprichada el diálogo, toda la cúpula cruceña está de acuerdo en solucionar este conflicto”, sostuvo. Para las 20.15 de este martes, había sido fijado el inicio de la reunión entre el Gobierno y representantes del Comité Interinstitucional de Santa Cruz, sin embargo, ante los hechos de violencia en La Guardia, los cívicos pidieron el cese de la represión para participar de la convocatoria. “Necesitamos ir a un diálogo sin caprichos, sin intereses, estamos a punto de ver que se desborde la violencia en el departamento, no queremos más enfrentamientos, pedimos públicamente que es momento de reflexionar, está primando el capricho de una persona”, indicó. Cuestionó que se busque realizar el Censo en 2023, como se demanda, sin haber cumplido las etapas que corresponde. “No queremos que nuestro Censo se caiga, queremos un censo que genere beneficios para todos los departamentos en bases a datos estadísticos técnicos”, dijo. “Hoy se puso haber acabado esto (el conflicto), pero siempre cuando estamos llamando al diálogo, buscan violencia, no quieren solucionar y quieren incendiar al país”, sostuvo. Respecto a los enfrentamientos y la intervención policial, Del Castillo aseguró que los efectivos de orden no actuaron “a quema ropa” sino que fue “conforme a procedimientos y normativa, legal, vigente e interna de la Policía”. Sin embargo, diferentes cívicos cruceños y personalidades políticas denunciaron uso indiscriminado de la fuerza policial durante los conflictos contra quienes buscaban levantar el cerco en el municipio de La Guardia.