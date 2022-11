Rómulo Calvo: No hay diálogo mientras no cese la represión policial





01/11/2022 - 22:54:08

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, luego de conocer la invitación del gobierno a una nueva reunión por el censo, que no habrá diálogo mientras no cese la represión policial contra quienes bloquean pacíficamente en las calles. “Antes de iniciarse cualquier mesa de diálogo tiene que acabarse la represión policial y la represión de la gente que ha venido de otro departamento a querer amedrentar y avasallar al pueblo cruceño”, afirmó. El encuentro había sido fijado para las 20.15 de este martes, en instalaciones de la Dirección de Apoyo a la Prevención del Consumo de Drogas, Control del Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas y Coca Excedentaria (Diprevcon), ubicado en la capital cruceña. “No es lógico que tengamos presión, gente asumiendo golpes policiales y de la gente. La Policía está entregando equipamiento bélico para atentar contra el vecino. No hay diálogo, estamos esperando que cesen las hostilidades, no queremos un cruceño muerto, un boliviano muerte, hemos exigido diálogo sincero”, añadió Calvo. En La Guardia se volvieron a registrar los enfrentamientos entre gente del MAS y la Policía contra los pobladores de aquella localidad que intentaron romper el cerco instalado por organizaciones sociales afines al gobierno. Un fuerte contingente policial llegó hasta el lugar y gasificó a los pobladores. Se denunció que habría heridos y 11 detenidos.