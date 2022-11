Abren investigación contra Belinda por tener animales exóticos en su casa





01/11/2022 - 20:08:34

A dos meses de que concluya el año, este 2022 podría convertirse en el periodo menos positivo en la vida de Belinda . Luego de terminar su tan sonado romance con Christian Nodal y estar en la mira de la opinión pública debido a todas las especulaciones derivadas de éste, hoy la cantante podría estar atravesando por un nuevo escándalo. La intérprete de Luz sin gravedad tendría que rendir cuentas ante la justicia en caso de que se confirme lo que desde hace unas semanas circula en medios de comunicación: que tiene en cautiverio a varios animales exóticos y en peligro de extinción. De acuerdo con la revista TV y Novelas, además de sus perros Bambi, Blu y Cuatro, Belinda tiene otras mascotas poco comunes. Una de ellas, un mono araña en su casa y según reportes de sus vecinos, también ha tenido un león, un lobo y un chancho (cerdo). Sin embargo, aseguran que no se los queda sino que desaparecen de un día para otro y se desconoce cuál es su destino, si son regalados, se venden, mueren o son trasladados a otro lugar. Dadas las denuncias, el periódico Excélsior publica que se abrió una carpeta de investigación en PROFEPA (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) con número PFPA/5.3/8C.17.2/04657, en la que se señala que a principios de junio su casa fue registrada en la búsqueda de dos monos araña, aunque no fueron encontrados. No obstante, sí encontraron a Luna, una cacatúa alba considerada en peligro de extinción por una Norma Oficial Mexicana. Por esta razón, Belinda deberá demostrar la posesión legal del animal, además de que está bajo cuidados y protocolos específicos de la especie. Si la ex prometida de Christian Nodal no comprueba los permisos podría ser multada o, incluso, pasar 20 años en la cárcel. Cabe recordar que en el video En el amor hay que perdonar de 2013, se ve a un águila y jaguar que ella toca de manera muy familiar. En 2021, la asociación civil conocida como Instituto Mexicano de Fauna, Flora y Sustentabilidad Social ya había enviado un comunicado dirigido a la sociedad en general en el que cuestionaban: “¿Es correcto tener un primate en casa como animal de compañía?”. La asociación acusó a Belinda y a Nodal por tráfico de especies mono araña, concretamente la Ateles geoffroy. También señalaron las implicaciones que tiene para los ejemplares el vivir en cautiverio. Hasta el momento, la cantante no se ha pronunciado al respecto.