Taylor Swift supera a Madonna y hace historia al ocupar el top 10 de Billboard





01/11/2022 - 20:04:08

La cantante Taylor Swift hizo historia tras convertirse en la primera artista en colocar diez de sus nuevos temas, procedentes de su álbum 'Midnights', en lo más alto de la lista de éxitos de Billboard. Por si eso no fuera suficiente, la intérprete estadounidense batió el récord establecido, hace solo un año, por el rapero Drake, quien consiguió que nueve de sus canciones se situaran entre lo más reproducido y vendido del mercado. La estrella de la música no tardó en celebrar semejante logro con sus seguidores de las redes sociales, sin disimular que el gesto de sorpresa. "¿10 de 10 en la lista del Hot 100? ¿Y con mi décimo álbum? Estoy completamente desconcertada", escribió en su cuenta de Twitter tras enterarse de la noticia. Los triunfos de 'Midnights' no se quedan ahí, ya que también sen rigen como el álbum que más copias ha vendido en los últimos siete años durante la primera semana tras su estreno. Por cierto, Taylor ya superó a Rihanna y a Madonna como la artista femenina con más sencillos en el 'top ten' de la clasificación. Asimismo, la estrella del pop está empatada con Barbra Streisand en lo que respecta al número de discos que han alcanzado la cima del listado de Billboard. Las dos artistas cuentan con 11 números uno en este sentido, pero se espera que en un futuro no muy lejano, a menos que cambie mucho su poder de convocatoria, Taylor acabe superando a la veterana intérprete con sus próximos trabajos.