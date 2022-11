Censo: Gobierno confirma reunión la noche de este martes con el Comité Interinstitucional en Santa Cruz





01/11/2022 - 19:15:51

El portavoz presidencial Jorge Richter confirmó que a las 20.15 de la noche de este martes se retomará la reunión entre autoridades del Gobierno y del llamado Comité Interinstitucional, para hablar del censo. “Esperamos que los resultados sean verdaderamente importantes”, expresó. De la reunión participarán el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, el cívico Fernando Larach y un representante del gobernador Fernando Camacho. Por parte del Gobierno estarán el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, y Richter. Richter dijo anteriormente que el Gobierno nacional propuso entablar un diálogo sin condiciones el 17 de octubre, antes del inicio del paro indefinido el 22 de octubre, y saludó que ahora los representantes del Comité Interinstitucional expresen su disponibilidad de sentarse en una mesa de conversiones. No obstante, dijo que el escenario actual es distinto a lo que acontecía el 17 de octubre porque hay un paro indefinido que ya lleva once días, además un cerco de organizaciones sociales y una marcha a la capital cruceña en contra de esa medida. Dijo que estos tópicos tienen que ser “incorporados de manera simultánea” en las conversiones para viabilizar que ambos sectores depongan sus medidas de presión “que genera tensionamiento en Santa Cruz”. Recordó que resultado el Encuentro Plurinacional por un Censo con Consenso se tiene importantes avances sobre la realización del Censo de Población y Vivienda. Uno de ellos, y apoyado por más de 300 autoridades de todo el país, es que con los resultados preliminares de la encuesta nacional se aplique en octubre de 2024 la redistribución de los ingresos. A ello se suma delegar a una comisión técnica la definición de la fecha definitiva del proceso censal y que en esa instancia participen representantes de las gobernaciones, alcaldías y universidades y que cuenta con la garantía del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) y del Comité Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade). “A partir de esos dos elementos pues creemos que el diálogo puede ser positivo y se puede implementar”, aseguró. Richter aclaró que esta conversación está al margen de la conformación de la comisión técnica, cuya constitución se podría concretar luego de que se pacifique Santa Cruz y en un plazo no mayor a las 24 horas. Para ese fin, el Ministerio de Planificación definirá a los integrantes y el lugar en donde sesionará esa comisión que deberá entregar al país la fecha definitiva en la que se realizará el Censo de Población y Vivienda.