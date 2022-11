Un ave bate el récord al volar sin parar desde Alaska hasta Tasmania durante 11 días





01/11/2022 - 19:11:15

RT.- Una aguja colipinta ('Limosa lapponica') voló sin escalas desde Alaska hasta Tasmania durante 11 días, informa el portal australiano ABC. El pájaro fue uno de los cientos a los que científicos colocaron, en Alaska, una etiqueta satelital 5G para rastrear su ruta de migración. La aguja colipinta viajó 13.560 kilómetros y rompió el récord mundial de vuelo sin escalas de aves. El registro del viaje de la colipinta forma parte de una investigación en la que participan organizaciones como el Instituto Max Planck, la Universidad Massey de Nueva Zelanda, la Universidad Fudan de China y Global Flyway Network. Eric Woehler, coordinador de Birdlife Tasmania, sostuvo que es probable que el ave haya perdido "la mitad o más de su peso corporal" volando continuamente de día y de noche. Realizar un viaje de esta naturaleza era especialmente arriesgado para el animal, ya que la aguja no puede detenerse en el agua para tomar un respiro. "Si una colipinta amerizara moriría. No tiene las patas palmeadas, no puede salir del agua", explicó.