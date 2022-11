Young Royals regresó con más drama y romance en su segunda temporada en Netflix





01/11/2022 - 19:08:59

Infobae.- Luego de un año y medio de espera, la segunda temporada de Jóvenes altezas llegó a Netflix, para continuar relatando una historia que apuesta por la diversidad en ámbitos como el social, sexual e ideológico. El programa sueco es una producción queer para adolescentes sobre dos chicos que se conocen en la escuela y se enamoran. Uno de ellos es príncipe y el otro un simple plebeyo e inmigrante. Aunque la premisa puede sonar genérica, lo cierto es que la primera entrega de esta ficción logró robarse el corazón y atención de adolescentes y adultos más allá de Escandinavia. La serie es de todo menos promedio y para muestra, la popularidad que desató desde su anterior entrega, cuando sin tener gran publicidad en Latinoamérica, se convirtió en una de las favoritas en esta región. Algo similar sucedió con otros sitios a las que llegó este drama juvenil, en donde logró posicionarse rápidamente entre las diez producciones más vistas durante su lanzamiento. Por esta razón no es de sorprender que la plataforma de streaming renovará el show para una nueva entrega, noticia que dio a conocer sólo dos meses después de su debut. La historia se centra en el ficticio príncipe Wilhelm de Suecia (Edvin Ryding) y en su incipiente romance gay con un compañero de escuela, Simon Eriksson (Omar Rudberg). La ficción inició con el joven monarca en el internado de Hillerska y al final los episodios tuvo que decidir entre la corona y su nuevo amor. Después de que August filtró un video sexual protagonizado por los jóvenes enamorados, la relación de la pareja se deshizo rápidamente. El monarca estaba convencido a negar su participación en el escándalo para proteger a su familia, pero al hacerlo, también traicionó a quien ama en el proceso. Al final, el monarca le pregunta a su enamorado si pueden seguir juntos en secreto, ya que hacerlo público dañaría a la Corona. Sin embargo, esa propuesta no fue suficiente para el joven, quien decidió terminar la relación de inmediato. Para aquellos que aún no han iniciado la segunda temporada, el avance de esta da algunas pistas sobre lo que se puede esperar. Se observa que este año escolar, un nuevo amor y mucho drama. El clip comienza con los estudiantes que reciben la bienvenida académica, mientras que Wilhelm y Simon luchan por volver a ser como eran durante el último año. La temporada dos se centrará en la resolución del escándalo, mientras las tensiones y la incomodidad persisten en el aire. Al parecer, el futuro rey de Suecia estará determinado a hacer sufrir a August (Malte Gårdinger), su primo, por haberlo traicionado. A su vez, se ve cómo Willhem recuerda los momentos de intimidad que vivió con su ex novio Simon (Rudberg). En respuesta a los mensajes de disculpa de August, él responde: “¡Deja de llamar! Lo destruiste todo. Haré de tu vida un infierno”. La incógnita es saber si el príncipe retomará la relación o si dejará estos sentimientos atrás para concentrarse en su futuro como heredero. Los nuevos capítulos terminaron de filmarse en mayo de este año y, a finales de junio, se compartieron las primeras imágenes de lo que se verá próximamente en las pantallas de Netflix. Este vistazo confirmó que Willhem no pasará un buen rato, pero la situación de crisis también permitirá que los vínculos amicales en el colegio sean aún más estrechos que antes. Además de Ryding en el rol de protagónico como el príncipe Willhem, el elenco principal está conformado por Malte Gårdinger, Frida Argento, Nikita Uggla y Omar Rudberg. La ficción televisiva es una creación original de Lars Beckung y Camilla Holter; y pertenece al grupo de series LGBTQ+ dentro del catálogo del servicio streaming. En una entrevista con Gay Times , los actores Ryding y Rudberg explicaron que están emocionados pero nerviosos acerca de cómo los espectadores recibirán la continuación de esta escandalosa historia. “Me divertí mucho durante la primera temporada y, antes de la segunda, estaba bastante ansioso porque tuve un largo período de tiempo en el que no entendí por qué él (Wilhelm) hizo lo que hizo esta temporada”, dijo Ryding. También Ryding también explicó que los personajes están “en plataformas muy diferentes”, pero afirmó que también es “realmente hermoso mostrar que la gente comete errores y nadie es perfecto, ni siquiera Simon”. Jovenes altezas es un drama adolescente escandinavo protagonizado por Ryding, Rudberg, Argento, Gärdinger, Nikita Uggla , Perilla Augus t y más. Está escrito por Lisa Ambjörn , Pia Gradvall , Sofie Forsman y T ove Forsman , y es producido por Martin Söder y Lars Beckung.