Gana 30 millones de dólares en la lotería y lo oculta a su familia para que no se vuelvan perezosos





01/11/2022 - 18:54:58

RT- Un hombre del sur de China que ganó unos 30 millones de dólares jugando a la Lotería del Bienestar, organizada por el Gobierno del país, ha decidido no informar a su esposa y a su hijo sobre el premio que obtuvo por temor de que se vuelvan perezosos, informan medios locales. El Sr. Li, seudónimo que eligió el ganador para proteger su verdadera identidad por cuestiones de seguridad, compró 40 boletos para el sorteo con los números 2, 15, 19, 26, 27, 29 + 2, una combinación con la que ha jugado durante varios años. Por cada uno de estos obtuvo un premio de unos 750.000 dólares. "No le dije a mi mujer y a mi hijo [sobre el premio ganado] por miedo a que se vuelvan demasiado complacientes y no trabajen o se esfuercen en el futuro", contó el hombre a medios locales tras recibir el millonario cheque. Por otro lado, el Sr. Li decidió donar cerca de 680.000 dólares a la caridad, mientras que, según comentó, aún no sabe qué hará con el resto del dinero.