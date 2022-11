Instagram aceptó un error y promete resolver las cuentas bloqueadas y afectadas





01/11/2022 - 18:42:29

Infobae.- Luego de haber experimentado un error masivo que generó que usuarios alrededor del mundo vieran sus cuentas suspendidas desde la mañana del 31 de octubre, Instagram anunció que ha logrado solucionar este inconveniente y que las personas afectadas ya fueron reestablecidas en la red social. Según el tweet publicado por la plataforma de Meta, el error no solo afectó al acceso a las cuentas, sino que generó la pérdida de seguidores en perfiles que no fueron suspendidos, lo cual ocasionó la molestia de muchos usuarios. “Hemos resuelto este error ahora: estaba causando que las personas en diferentes partes del mundo tuvieran problemas para acceder a sus cuentas y provocó un cambio temporal para algunos en la cantidad de seguidores”, indica la publicación realizada por la red social. Según el sitio web de Down Detector, que registra los reclamos de los usuarios cuando una aplicación o red social presenta inconvenientes, los reportes de malfuncionamiento de Instagram se han reducido drásticamente y se encuentra dentro de los estándares regulares de la plataforma. Además, durante el tiempo en el que se produjo el inconveniente con la red social desarrollada por Meta, los usuarios reportaron un total de 87 % de casos en los que no se podía iniciar la sesión en las cuentas, 10 % de casos en los que se presentaron inconvenientes con los perfiles de los usuarios y solo un 3 % de ellos indicaron que tenían problemas con la aplicación. Pese a que se indicó que los inconvenientes que se presentaron fueron superados, Instagram y Meta no han informado sobre qué fue lo que ocasionó el malfuncionamiento de la red social en ninguna de sus cuentas oficiales ni en sus sitios web por medio de algún comunicado. En el caso de los usuarios que fueron afectados, estos recibieron una notificación que les indicaba que su cuenta había sido suspendida y que tenían hasta 30 días para oponerse a la decisión. “Aún te quedan 30 días para indicarnos si no estás de acuerdo con esta decisión. Te guiaremos por algunos pasos para solicitar una revisión” es el mensaje que recibieron estas personas, quienes además podían ver que el supuesto motivo por el que sus perfiles habían sido suspendidos era por infringir las normas comunitarias de la plataforma Además, Instagram llegó a indicar que la cuenta sería inhabilitada de forma permanente en caso de que no pudiera ser verificada y que mientras estuviera suspendida ninguna persona sería capaz de verla en la plataforma, lo que generó que algunos usuarios llegaran a perder una gran cantidad de seguidores, cientos o miles, en un instante. Sin embargo, una vez resuelto el inconveniente, la red social tendrían que haber reestablecido el funcionamiento de los perfiles sin necesidad de realizar el proceso de comprobación, por lo que hoy estos usuarios ya no deberían tener inconvenientes para utilizar Instagram debido a que no se trató de una decisión de la aplicación, sino más bien producto de un error en su sistema. Esta no es la primera aplicación de Meta que ha presentado fallas en los últimos días pues WhatsApp, la plataforma de mensajería instantánea, también experimentó inconvenientes en su funcionamiento a nivel global durante algunas horas la semana pasada. De igual forma, el viernes pasado se presentaron fallos en la conexión de los servicios de Facebook.