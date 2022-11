Diputado de CC sobre el cerco: Putin no se atrevió, pero el tilín se atrevió aquí





01/11/2022 - 17:59:35

Página Siete.- El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Alejandro Reyes aseguró este martes que un cerco, similar al levantado por afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) en Santa Cruz, constituye un “crimen de guerra”. En esa línea, comparó a las autoridades nacionales con Vladimir Putin, de quien dijo que ni él se “atrevió” a tomar similar medida en su ocupación militar en Ucrania. “Cometer un cerco es un crimen de guerra, no se ve ni siquiera en Ucrania. Putin no se atrevió, pero el tilín se atrevió aquí. Esa es la realidad. Entonces estamos ante un crimen de lesa humanidad, cometido por este Gobierno y este presidente”, manifestó ante la prensa. El legislador sostuvo que no se debe “estigmatizar” a Santa Cruz, ya que el pedido del censo es nacional, y subrayó que es “obligación” del Gobierno ir a la urbe cruceña para tratar de buscar un acuerdo. En opinión de Reyes, esta situación “le quita puntos” al jefe de Estado ante las próximas elecciones presidenciales. “El censo ya le ha quitado legitimidad a este Gobierno, le quita puntos en su gestión que es nula, y por supuesto en 2025 la gente, especialmente Santa Cruz y el pueblo democrático de este país, no va a apoyar una opción en la que esté a la cabeza Luis Arce, que claramente es un violador de derechos humanos y atropella la democracia, al igual que Evo Morales”, agregó. Paralelamente, Creemos presentó una denuncia penal contra dirigentes afines al partido de Gobierno por los presuntos delitos de terrorismo, genocidio y organización criminal, en relación al cerco. “El cerco que está ocurriendo a Santa Cruz es un delito de sometimiento a la población, tratan que la población se vea asfixiada, ahorcada, con medidas extremas que atenta contra la vida de las personas y eso constituye en un delito de genocidio y terrorismo (...). Se está interponiendo la denuncia en el Ministerio Público de La Paz, evidentemente está dirigida a distintos funcionarios dirigentes campesinos”, informó Juan Carlos Camacho, abogado y asesor jurídico de la bancada parlamentaria, a ANF. Entre los denunciados se encuentran Franklin Vargas, Rolando Borda, Edwin Arce y la dirigente de las Bartolinas, mientras que se espera llamar a la ministra de la Presidencia, María Elena Prada, al diputado Rolando Cuellar y a otras autoridades, en calidad de testigos. “Vamos a ver si el Gobierno mide con la misma vara como en el caso Golpe I y Golpe II para determinar la responsabilidad. Esperemos que, en el plazo prudente, sean convocados a declarar”, señaló. El MAS también presenta denuncia El MAS también presentó una denuncia esta jornada y lo hizo en contra del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. La misma fue interpuesta en la capital cruceña por un supuesto delito de incumplimiento de deberes. La asambleísta Raquel Valencia acusó a la autoridad departamental de cerrar la Gobernación y de no asistir al Consejo de Autonomía que, en su opinión, desencadenó el conflicto. “Nosotros, como asambleístas y autoridades de fiscalización de este departamento, hemos presentado una querella en contra del gobernador Luis Fernando Camacho por el delito de incumplimiento de deberes ya que hoy esta movilización que estamos viendo en las calles, este conflicto, está convulsionando y que se está dañando en el departamento”, dijo. Santa Cruz cumple este martes 11 días de paro indefinido en demanda de que el censo se realice en 2023. En respuesta, grupos que se oponen a la medida de presión, iniciaron un cerco al departamento el pasado miércoles, lo que dificultó el ingreso de suministros.