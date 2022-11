Exdefensor dice que desde los ministerios de Gobierno y Justicia inducen a la violencia en Santa Cruz





01/11/2022 - 17:52:48

Página Siete.- El exrepresentante de la Defensoría del Pueblo, Nelson Cox, denunció que desde el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Justicia inducen a la violencia en Santa Cruz. En ese sentido pidió “hacer una barrida” de todos los jefes de Comunicación de ambos ministerios. “Existe una activa inducción para el enfrentamiento y la confrontación, para un manejo no solamente discursivo de la violencia, sino que se está induciendo a la violencia de parte de quienes coadyuvan en la comunicación del Ministro de Justicia y del Ministro de Gobierno”, sostuvo Cox en contacto con RKC. Agregó que se pretende revivir una situación parecida a la que ocurrió en 2019. En ese sentido agregó que deplora ese tipo de actitudes de los ministros de Gobierno. “Lamentablemente hay una inducción a la violencia y tratando de posicionar, lamentablemente como autores de esta forma de desestabilización de nuestro Gobierno al presidente del MAS y a Camacho, cosa más falsa porque lamentablemente para lo que va a ser esta coyuntura, el hermano Evo Morales no tiene nada que ver en el conflicto de Santa Cruz” “Nosotros deploramos ese tipo de actitudes duales, son hipocresías sociales y políticas de esas dos autoridades de Gobierno que no dicen de frente lo que están haciendo por atrás”, puntualizó Cox.