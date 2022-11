Gobierno espera diálogo y acuerdo para pacificar Santa Cruz





01/11/2022 - 17:36:50

El portavoz presidencial Jorge Richter informó que se entablará contactos con los representantes del Comité Interinstitucional de Santa Cruz con el fin de instalar una mesa de diálogo que permita pacificar a esa región que cumple su undécimo día de paro indefinido. “Que el diálogo se implemente el día de hoy, que se establezcan los acuerdos el día de hoy, que le demos a Santa Cruz la tranquilidad y la certidumbre de que ya se terminan las medidas de presión” del paro y del cerco, dijo. La autoridad del Ejecutivo adelantó que se tomará contacto con los cívicos cruceños en esta jornada para poder establecer un canal y un conducto de diálogo que “nos permita avanzar”. Richter recordó que el Gobierno nacional propuso entablar un diálogo sin condiciones el 17 de octubre, antes del inicio del paro indefinido el 22 de octubre, y saludó que ahora los representantes del Comité Interinstitucional expresen su disponibilidad de sentarse en una mesa de conversiones. No obstante, dijo que el escenario actual es distinto a lo que acontecía el 17 de octubre porque hay un paro indefinido que ya lleva once días, además un cerco de organizaciones sociales y una marcha a la capital cruceña en contra de esa medida. Dijo que estos tópicos tienen que ser “incorporados de manera simultánea” en las conversiones para viabilizar que ambos sectores depongan sus medidas de presión “que genera tensionamiento en Santa Cruz”. Recordó que resultado el Encuentro Plurinacional por un Censo con Consenso se tiene importantes avances sobre la realización del Censo de Población y Vivienda. Uno de ellos, y apoyado por más de 300 autoridades de todo el país, es que con los resultados preliminares de la encuesta nacional se aplique en octubre de 2024 la redistribución de los ingresos. A ello se suma delegar a una comisión técnica la definición de la fecha definitiva del proceso censal y que en esa instancia participen representantes de las gobernaciones, alcaldías y universidades y que cuenta con la garantía del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) y del Comité Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade). “A partir de esos dos elementos pues creemos que el diálogo puede ser positivo y se puede implementar”, aseguró. Richter aclaró que esta conversación está al margen de la conformación de la comisión técnica, cuya constitución se podría concretar luego de que se pacifique Santa Cruz y en un plazo no mayor a las 24 horas. Para ese fin, el Ministerio de Planificación definirá a los integrantes y el lugar en donde sesionará esa comisión que deberá entregar al país la fecha definitiva en la que se realizará el Censo de Población y Vivienda.