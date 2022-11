Surge Comité Nacional Impulsor del Censo 2023 y da plazo a Arce para cesar la violencia





01/11/2022 - 17:31:36

En el décimo día del paro cívico en demanda del Censo de Población y Vivienda para 2023, y en medio de la profundización del cerco a Santa Cruz, marchas rumbo a la capital cruceña para romper bloqueos y amenazas de tomas de empresas por parte de sectores afines al partido de Gobierno, MAS, surgió la conformación del Comité Nacional Impulsor del Censo 2023. Mediante un comunicado esta nueva institución emplazan al gobierno central a que, dentro las próximas 48 horas, retire del departamento de Santa Cruz a los grupos de choque oficialistas que se han trasladado con el propósito de atacar violentamente a la movilización ciudadana por el censo 2023", El vocero del nuevo Cómité, Manfredo Bravo, explicó que la nueva entidad surgió desde la sociedad civil organizada con participación los nueve departamentos del país y el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade). Bravo dijo que ésta institución tiene como objetivo articular una serie de acciones pacíficas, de movilizaciones, en demanda y apoyo al Comité Interinstitucional de Santa Cruz; debido a que la demanda del censo para el 2023, no es un tema solo regional, sino que beneficiará a todo el país. “Al Presidente (Luis Arce) le pedimos que evite la confrontación, solo hemos visto una posición confrontacional, y ese no es síntoma de disposición al diálogo, puesto que se pide abrir las puertas del diálogo para escuchar a los técnicos cruceños sobre la viabilidad de la actividad censal el 2023”, dijo. Dejó en claro que el paro indefinido no se suspenderá mientras el Gobierno no muestre la apertura para derogar el decreto supremo 4760. Róger Castellón, representante del Conade de Santa Cruz lamentó que el rechazo a las condiciones para el diálogo, haya sido respondido desde el Gobierno de Luis Arce, "con violencia, amedrentamiento con diferentes actos genocidas, como el cerco a la ciudad con la prohibición del ingreso de alimentos, tomas de refinerías".