Productores de Tarija sienten los efectos del paro cruceño

01/11/2022 - 11:55:26

El País.- Este martes se cumplen 11 días del paro indefinido que inició Santa Cruz exigiendo al Gobierno Nacional la realización del Censo de Población y Vivienda para el 2023. A más de una semana de protestas, sin señales de solución, Tarija empieza a sentir los efectos económicos. En el caso de la Región Autónoma del Chaco, advierten una especie de recesión, el comercio disminuyó y el movimiento económico que solía generar el transporte pesado repercute en los comercios locales. Los productores agrícolas están preocupados por la llegada de semillas y otros insumos para el inicio de la temporada de siembra. Mientras que, en el valle central de Tarija, son los avicultores los que empiezan a ver con preocupación el conflicto entre los cruceños y el Gobierno, ya que esto no está permitiendo la llegada de pollitos bebés para reemplazar a las camadas de pollos que ya salen a los mercados locales. A esto se suma, que el alimento solamente está garantizado para unos cuantos días más y que pronto también empezará a escasear. Al respecto, gremiales del mercado Campesino refieren que al momento aún se tiene insumos acopiados en algunos galpones para abastecer mercados locales, sin embargo, advierten que algunos de los productos que suelen llegar desde Santa Cruz, como la carne, azúcar, aceite, artículos de limpieza, entre otros, también empezarán a escasear en los siguientes días, si es que persiste el cerco de los afines al Gobierno. Preocupación en avicultores El secretario general de la Federación Nacional de Avicultores de Bolivia, Rony Martínez, manifestó que, en el caso del departamento de Tarija, los productores tienen una dependencia del 70% del departamento de Santa Cruz en cuestión de insumos para la crianza de pollos de granja y las plantas de incubación de pollitos bebés. “Si bien al momento nadie se ha manifestado por la falta de alimentos, es porque se ha previsto, por lo menos para unos 20 días, estamos hablando de casi tres semanas, esto en el caso de los grandes productores, pero en estos momentos la afectación recae directamente en el pequeño y mediano productor, porque en estos días ya se acabará el insumo en sus almacenes”, apuntó. Martínez explicó que solamente en el valle central de Tarija, los productores reciben 200.000 pollitos bebés por semana, para la crianza en granjas. Empero, dejó entrever que aún no se tiene el dato preciso si es que ha llegado el furgón con este cargamento, de lo contrario, advirtió que la escasez de pollo en los mercados se va empezar a sentir de aquí unos 45 días. “Si esta semana no se ha cargado (de pollitos bebés en granjas), esta semana va repercutir de aquí 45 días, porque será una semana en la que va faltar el pollo y esto es algo muy serio, nosotros ya hemos conversado con el alcalde de Tarija, Johnny Torres, para hacer conocer esa situación”, mencionó. Martínez también detalló, que se ha registrado el caso de ocho productores tarijeños que ya pagaron por el transporte de granos (maíz y soya) desde Santa Cruz, pero que debido al cerco del que es objeto ese departamento, la carga aún no llega a Tarija. Para salvar esa situación, han hecho gestiones con Emapa para que pueda abastecer con maíz. Otros sectores afectados Coincidentemente, tanto el sector apícola de Tarija como los viticultores de la Región Autónoma del Chaco han dado inicio con la cosecha de miel de abeja como de la uva tempranera, productos que se comercializan principalmente en departamentos del eje central del país, como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, sin embargo, el hecho de tener movilizaciones en este último, preocupa a los productores, así lo confirmó el presidente de Asociación Departamental de Apicultores de Tarija (ADAT), Erick Mendieta. Mendieta detalló que son varias las asociaciones las que entregan su producción de miel a Emapa, lo que no supone riesgo alguno para éstos. Sin embargo, reconoció que existe también una buena cantidad de productores que optan por entregar sus cosechas en mercados de Santa Cruz, los que ahora se están viendo perjudicados. En esa misma línea, René Rollano, uno de los productores de grano de Yacuiba, es quien ha expresado su preocupación por esta situación, ya que se avecina la temporada de siembra en el Chaco y hay varios productores que están aguardando la llegada de semilla de maíz y soya desde Santa Cruz. Rollano lamentó que la falta de voluntad del Gobierno por resolver el tema del Censo, esté perjudicando la economía de todo el país. Avícolas no descartan iniciar protestas El secretario general de la Federación Nacional de Avicultores de Bolivia, Rony Martínez, pidió al Gobierno Nacional buscar consensos con el Comité Cívico de Santa Cruz, y dejar de perjudicar a los productores. Martínez advirtió que, en caso de continuar con estos conflictos, pasando la fiesta de Todos Santos, prevén reunirse con los avicultores y definir qué medidas asumir. “Si no pone un alto el Gobierno con el Comité Cívico de Santa Cruz, esto afectará a todo Bolivia, nosotros como sector hemos tratado de tomar nuestras previsiones por 20 días, para más no nos da el capital. Entonces, esto tiene que llegar a una pronta solución”, mencionó.