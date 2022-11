Indignación cruceña por uso de escuelas para alojar a policías





01/11/2022 - 10:50:53

Página Siete.- Padres de familia y concejales del municipio de Santa Cruz expresaron su indignación y denunciaron que las escuelas de ese municipio se convirtieron en alojamiento de policías. El alcalde de esa urbe, Jhonny Fernández, aseguró que fueron desalojados, que no se autorizó el ingreso de uniformados a los establecimientos y que se pidieron informes. “Estamos en la Unidad Educativa Luz y Saber II, en el Distrito 5 de la capital, vinimos ante la denuncia de los vecinos, padres de familia y juntas escolares, porque hoy (el domingo) llegaron policías a alojarse en este centro. Un dirigente nos dijo que esto pasó con autorización de la subalcaldesa Mayda Paz, la hemos llamado varias veces y no responde”, denunció en sus redes el concejal cruceño Luis Alberto Vaca. Afirmó que el portero de esa escuela se negó a abrir el establecimiento para verificar el hecho, pero dijo que le aseguró de que se trataba de una orden dada por Paz. El concejal relató que un capitán de apellido Gonzales salió del establecimiento para explicar que habían llegado desde Trinidad. Vaca cuestionó el hecho de que el Gobierno haya ordenado la llegada de policías de otros departamentos a Santa Cruz. “Quiero preguntarle directamente al alcalde Jhonny Fernández: ¿usted instruyó a la subalcaldesa que les abra a los policías este módulo educativo, que debe ser sólo para uso de los niños?”. Alcalde Fernández En respuesta, el alcalde Fernández confirmó que al menos 30 policías se alojaron en dicha escuela, pero negó que se haya autorizado su ingreso. Sostuvo que solicitó un informe al comandante de la Estación de Policía Integral (EPI) 8 y que se instruyó el desalojo de los uniformados. “Hubo una denuncia sobre una unidad educativa, donde había unos policías, se recabó un informe del EPI 8 para saber lo que pasó, obviamente no había autorización para que ese grupo de 30 policías estén dentro (de la escuela). Inmediatamente se dio la orden de que se retiren porque no hubo ni hay autorización ni para la Policía ni (miembros de) otra institución para que ocupen centros educativos o coliseos”, manifestó ayer Fernández. En el décimo día de paro indefinido que se desarrolla en Santa Cruz en demanda del censo en 2023, el Gobierno y sus movimientos sociales se han desplegado por todo el municipio y se registraron varios enfrentamientos violentos. De manera paralela, con el argumento de prevenir los enfrentamientos, también se desplegaron numerosos contingentes policiales de diferentes departamentos hacia Santa Cruz, donde la prensa denunció que los comandantes de otras regiones lideran los operativos.