Jefe penitenciario sacó a sicólogas y niños a marcha de apoyo al MAS y contra el paro





01/11/2022 - 09:34:04

El Deber.- El director de Régimen Penitenciario de la cárcel de Palmasola y trabajadoras sicólogas, dependientes del Ministerio de Gobierno, encabezaron el lunes una marcha de afines al MAS, para desbloquear a personas que cumplen el paro indefinido por el censo 2023. Sin embargo, las trabajadoras sicólogas también estaban marchando con niños, situación que fue observada incluso por jueces al considerar que los infantes no pueden ser utilizados y expuestos para esta clase de conflictos riesgosos. La marcha, que se inició desde las 7:00, era numerosa y sus integrantes vociferaban consignas contra el gobernador Luis Fernando Camacho y “si los pobres paran los ricos también”. En las primeras filas estaba el director de Régimen Penitenciario de Palmasola en Santa Cruz y exfiscal de sustancias controladas y exrepresentante del Consejo de la Magistratura de Santa Cruz, Mauricio Romero Catacora. Además, se encontraba con su equipo de trabajadoras sociales y sicólogas. La marcha también estaba integrada por niños y de inmediato generó reacción de autoridades de la justicia y fiscales, aunque no revelaron sus identidades por temor a posibles represalias. Mostraron que el Código Niño-Niña y Adolescencia en uno de sus articulados establece que “la utilización de niña, niño o adolescente, como objeto de presión o chantaje en conflictos sociales, así como la instigación a participar en cualquier tipo de medidas de hecho, es considerada como violencia”. Los jueces y fiscales consideran que tras este hecho público la Defensoría de la Niñez debe de intervenir de oficio en defensa de los niños y procesar a los responsables de su utilización. Las sicólogas que estuvieron en las primeras filas con niños y el director penitenciario Mauricio Romero Catacora, en la anterior gestión desempeñaban funciones en la Defensoría de la Niñez, pero ahora forman parte del equipo de Régimen Penitenciario dependiente del Ministerio de Gobierno. La marcha que formaba parte del grupo de choque del MAS, avanzó y se unió a otro grupo en la zona del surtidor de Los Lotes, luego avanzó hasta el quinto anillo de la Santos Dumont, donde se encontró con resistencia de vecinos que apoyan el paro por un censo en 2023, pero desarticularon la caravana del MAS. Policías en centro educativo Mientras ayer el alcalde Jhonny Fernández, negó autorización para que un contingente policial ocupe las instalaciones del módulo educativo Luz y Saber II de Los Tusequis, en el Distrito 5, jefes policiales aseguraron que el permiso existió. Aunque, por temor a represalias se guardó reserva de la identidad de los jefes, dijeron que en el centro educativo se alojaron desde el jueves pasado unos 100 efectivos que llegaron de otros distritos y no 30 como aseguró el alcalde Fernández. “Hay el permiso, de otra manera no podrían ingresar policías al establecimiento”, dijo un jefe policial. Los uniformados dejaron el módulo y fueron distribuidos a unidades de la Villa Primero de Mayo, Plan Tres Mil y otras. Forman parte de otro grupo de al menos 700 que llegaron del interior para reforzar las tareas de seguridad, durante el paro indefinido que pide censo en 2023.