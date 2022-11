Supremo Tribunal de Brasil ordenó despejar 270 bloqueos de carreteras instalados por seguidores de Bolsonaro





01/11/2022 - 09:09:40

El presidente del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Alexandre de Moraes, ordenó el “despeje inmediato de las vías” bloqueadas por camioneros simpatizantes del actual mandatario Jair Bolsonaro, que no aceptan la derrota del ultraderechista, en las presidenciales del domingo. De Moraes ordenó el desbloqueo total de carreteras federales en todo el país, las cuales desde el domingo por la noche registran protestas de camioneros bolsonaristas insatisfechos con la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones para la Presidencia de la República. Por decisión del juez, la Policía Federal de Carreteras (PRF) y las policías militares de los estados deben cumplir con la decisión y garantizar el flujo total del tráfico de vehículos. Según Moraes, los bloqueos “desvirtúan el derecho constitucional de reunión”. “El panorama revela claramente un escenario en el que el abuso y la distorsión ilícita y delictivo del derecho constitucional de reunión está trayendo consigo un efecto desproporcionado e intolerable sobre el resto de la sociedad, la cual depende del pleno funcionamiento de las cadenas de distribución de productos y servicios para el mantenimiento de los aspectos más esenciales y básicos de la vida social”, dijo el juez. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Anderson Torres, informó, a través de un post en las redes sociales, que determinó el refuerzo de efectivos de la Policía Federal para normalizar el tránsito en las carreteras. Según el balance parcial de la PRF publicado anoche, había bloqueos en al menos 20 estados, como Santa Catarina, Mato Grosso do Sul y Paraná. Entre la noche del domingo y este lunes camioneros bolsonaristas han instalado más de 270 bloqueos en carreteras de 20 de los 27 estados de Brasil para protestar por la victoria del líder progresista Luiz Inácio Lula da Silva, que la atribuyen a un supuesto fraude. De acuerdo con el magistrado, la Policía Federal de Carreteras, hasta el lunes, “no ha cumplido con su tarea constitucional y legal”, lo que puede acarrear la destitución o detención del director del organismo, Silvinei Vasques. Sin embargo, la propia fuerza ya anunció que acata la medida. En su decisión, De Moraes ordenó al jefe de la Policía de Carreteras adoptar “de inmediato todas las medidas necesarias para despejar” las vías que estén bloqueadas “ilícitamente”, bajo pena de una multa de 100.000 reales por hora (unos 19.500 dólares), a partir de la medianoche de este lunes. El magistrado también hizo un llamado al ministro de Justicia, Anderson Torres, a todos los comandantes de las Policías Militares de los 27 estados, al Fiscal General de la República, Augusto Aras, y a los fiscales regionales para tomar “las medidas que estimen pertinentes” para dar solución al problema. A través de las redes sociales, el jefe de la cartera de Justicia dijo en la noche de este lunes que la situación estaba siendo monitoreada “minuto a minuto” por la Policía de Carreteras y el Gobierno; y ordenó reforzar los efectivos y medios de apoyo de las autoridades para desbloquear las vías. Las declaraciones del ministro se dieron tras una jornada en la que los bloqueos aumentaron considerablemente luego de conocerse el resultado de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, en las que Lula da Silva fue elegido jefe de Estado con el 50,9 % de los votos, frente al 49,1 % obtenido por Bolsonaro. A más de 36 horas de conocerse el escrutinio, el actual mandatario aún no se pronuncia y mantiene al país en vilo, ya que durante la campaña amenazó con solo aceptar el resultado de las urnas si consideraba que las elecciones habían sido transparentes.