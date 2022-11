La valiosa lección que Sylvester Stallone aprendió tras casi divorciarse





31/10/2022 - 20:30:42

Sylvester Stallone y su esposa Jennifer Flavin protagonizaron uno de los escándalos sentimentales más destacados del pasado verano. Poco después de que saliera a la luz que el actor de 76 años había reemplazado un tatuaje de su mujer con otro de su perro, la prensa estadounidense reveló que Flavin había iniciado los trámites para divorciarse cuanto antes del protagonista de Rambo. Solo un mes después de darse a conocer la noticia, el matrimonio logró resolver sus diferencias y finalmente sus abogados desecharon todos los preparativos del proceso judicial. El actor de Hollywood no podría sentirse más emocionado con el desenlace tan positivo de una etapa tan tormentosa, hasta el punto de reconocer ahora que experimentó un "nuevo amanecer". “Digamos que fue un momento muy tormentoso”, dijo el actor al Sunday Times durante el fin de semana de su breve separación. “Hubo un despertar de lo que era más valioso que nada, que es mi amor por mi familia”, continuó la estrella de Rocky. “Tiene prioridad sobre mi trabajo, y esa fue una lección difícil de aprender”. En este segundo periodo de su matrimonio con Jennifer Flavin, con quien se casó en 1997, Sylvester Stallone pretende ser un esposo y un papá mucho más atento y considerado con los suyos, al mismo tiempo que reduce sus compromisos profesionales. Tanto es así, que el veterano artista anunció que la próxima entrega de la saga Los Indestructibles, que llegará a los cines en 2023, será la última que protagonice. "No presté demasiada atención a mis hijas cuando eran pequeñas", admitió sobre las tres hijas que comparte con su esposa, las veinteañeras Sophia, Scarlet y Sistine. "Estaba excesivamente centrado en mi carrera. Y ahora que sé que no me queda mucho más recorrido profesional, quiero estar más con ellas y preguntarles más a fondo sobre sus vidas", aseguró. Stallone y Flavin se separaron en agosto, y la ex modelo solicitó el divorcio en Florida. Cuatro días después, el ganador del Globo de Oro fue noticia por tapar su tatuaje dedicado a su esposa por uno de su perro. Stallone le dijo a Page Six dos semanas después que su matrimonio estaba "irreparablemente roto" y dijo: "Amo a mi familia". Estamos abordando de manera amistosa y privada estos problemas personales”. Sin embargo, la pareja se reconcilió al mes siguiente. “Decidieron volver a reunirse en casa, donde hablaron y pudieron resolver sus diferencias”,dijo el representante de la pareja a Page Six en septiembre. El portavoz llamó a la pareja, que se casó en mayo de 1997, "extremadamente felices". El divorcio de Stallone y Flavin fue desestimado a principios de este mes, y desde entonces han sido vistos en una cena y en un desfile de Ralph Lauren con sus hijas.