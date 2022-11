Shakira se coló con sus hijos en atracción de Halloween y hace enojar a los que hacían fila





31/10/2022 - 20:27:08

Shakira continúa protagonizando varios titulares, pero esta vez no lo hizo por su separación de Gerard Piqué o la custodia de sus dos hijos, tampoco por la salud de su papá, William Mebarak , o sus últimos lanzamientos musicales. Ahora, los titulares la involucran en un supuesto escándalo por colarse en una atracción de Halloween en Barcelona, España, durante una fiesta a la que habría asistido. El portal del show español de farándula Socialité de la cadena Telecinco informó el domingo que la artista colombiana fue a una fiesta de Halloween con sus dos hijos, Milan, de 9 años y Sasha, de 7, en Barcelona. Los hechos habrían ocurrido el pasado viernes 28 de octubre. Sin embargo, su presencia generó la molestia de varios de los presentes debido a que "se habría colado" junto con sus hijos "ignorando que decenas de niños llevaban más de media hora haciendo cola". "Los allí presentes, niños y padres, se habrían tomado fatal la actitud altiva de la cantante", detallaron los presentadores de Socialité. "Ha enfadado a muchos niños", se informó tras el supuesto proceder de la intérprete de ‘Monotonía’. "Son algunas las familias que aseguran que van a dejar de seguir a la artista a raíz de esto". La periodista española, Silvia Taulés, fue testigo del incidente donde Shakira ingresó con sus hijos a un túnel del terror. Según la comunicadora, las personas y los niños tenían que esperar hasta "una hora" haciendo fila para poder ingresar, pero la cantante no lo hizo y se "coló". "Todo el mundo (estaba) indignado porque es una imagen muy cutre", narró Taulés, quien alegó que la colombiana ingresó con dos agentes de seguridad y con la autorización de los organizadores de la atracción.

shakira "Hubo discusiones, hubo peticiones de que eso no pasara", contó sobre el supuesto alboroto que se generó. "(Shakira) quedó fatal, porque además ¿qué educación es esa para unos niños que desde pequeños sepan que se pueden colar delante de todo el mundo?. En el video que presentó el show se escuchan gritos de algunos padres y madres de familia que dicen "¡se está colando!" cuando se observa a Shakira ingresar disfrazada de porrista. "No era necesario", agregó Taulés, "porque nadie la estaba molestando con lo que pudo haber hecho cola tranquilamente". Las imágenes de su disfraz coinciden con el que ella misma mostró en su perfil de Instagram "¡Animadora oficial del equipo de Sasha y Milan y su fan número uno!", escribió Shakira en las fotos que compartió.