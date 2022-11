La U sale a la calle y pide al presidente Arce censo en 2023 y el cese de la violencia en el departamento





31/10/2022 - 20:18:27

El Deber.- “Es el momento de frenar los ataques, de pedirle al pueblo tolerancia. Sabemos que han llegado personas para causar confrontación y lo que no queremos es derramamiento de sangre, que se pierdan vidas, que las familias cruceñas se vistan de luto”, manifestó Vicente Cuéllar, rector de la Uagrm, en el mitín organizado este lunes en El Cristo, para apoyar el pedido de censo en 2023. La comunidad universitaria salió a las calles para hacer escuchar su demanda; docentes, administrativos y estudiantes marcharon hasta El Cristo desde el segundo anillo y Avenida Busch. Los oradores expresaron su apoyo a la determinación tomada por el cabildo del pasado 30 de septiembre, que demanda la realización del censo en 2023. Por su parte, Rogelio Espinosa, dirigente de los docentes de la Uagrm, pidió al presidente Arce “gobernar para todos los bolivianos, en justicia y equidad”; del mismo modo, le solicitó que se acabe la confrontación. Los universitarios también hicieron uso de la palabra y se dirigieron al Gobierno: “Deje de provocar al pueblo cruceño, porque la FUL y todos los universitarios vamos a salir a defender a nuestro pueblo”, indicó uno de sus representantes. El vicerrector, Reinerio Vargas, a su turno, indicó que ratificaban su confianza en el rector y lamentó los agravios que recibió este durante su participación en el encuentro por el censo, en Cochabamba, la semana pasada. Por otro lado, manifestó: “La universidad está con su gente, y no vamos a permitir más avasallamientos y ultrajes a esta tierra”. El rector, por su parte, se refirió al cerco y al intento de toma de empresas privadas, ambas acciones lideradas por grupos afines al Gobierno.



“El cerco a Santa Cruz, ese cerco político, está poniendo en riesgo la seguridad alimentaria, no solamente para el pueblo (cruceño), sino para todos los bolivianos. Esa decisión política de querer tomar empresas está frenando a esa locomotora de nuestra economía y también está poniendo en riesgo el empleo para todos los bolivianos”, manifestó Cuéllar. “El pueblo cruceño está acatando de forma pacífica el paro, porque queremos un censo 2023 para todos los bolivianos”, agregó.



“Señor presidente, está en sus manos pacificar Bolivia. No solamente le hablo como primera autoridad de este país, le hablo como un padre de familia (…) Recuerde que en las calles hay padres de familia, hay niños que están defendiendo un censo para todos los bolivianos (…) Es el momento de deponer esa actitud confrontacional”, señaló Cuéllar, rector de la Uagrm, frente a miles de universitarios que participaron en la marcha en rechazo a la violencia en el departamento. “En vez de atacar a la universidad, en vez de atacar a este pueblo pacífico: pónganse a trabajar, ganen con el sudor de su frente (el salario)”, se refirió a los ministros.