Un famoso actor sucoreano murió en la estampida humana que mató a 154 personas en Seúl





31/10/2022 - 20:08:41

Infobae.- El actor surcoreano de 24 años, Lee Ji Han, participante del reality show surcoreano “Produce 101″ en su segunda temporada, murió en la estampida humana durante los festejos de Halloween en Seúl, que en la madrugada del domingo que dejó hasta el momento 154 muertos y otras 150 personas heridas. La noticia se conoció a través de las redes sociales de la productora 935 Entertainment, a la que pertenecía Lee Ji Han, quien debutó en 2019 en la serie “Today Was Another Nam Hyun Day” y que participó del reality show “Produce 101″, la competencia para ser parte de una banda de K-pop. “Es verdad que Lee Ji Han falleció debido al accidente en Itaewon el 29 de octubre”, dijo la agencia 935 Entertainment al portal de Xports News. “Nosotros también desearíamos que no fuera verdad y estamos conmocionados escuchando las noticias”, agregaron. La agencia de talentos no dio más detalles, pues aseguran que la familia está “sufriendo un inmerso dolor” tras la muerta del actor y personalidad de televisión. En el posteo de la productora describieron al actor como “una persona amistosa y cálida” y destacaron su pasión por la profesión. “Es difícil creer que ya no podremos verlo”, lamentaron. “El actor Lee Ji Han, un valioso miembro de la familia de 935 Entertainment y 9Ato Entertainment, se ha convertido en una estrella en el cielo y nos ha dejado”, informaron en sus respectivos perfiles de Instagram junto a una placa negra. “También esperábamos que no fuera cierto y estamos conmocionados al escuchar la noticia”, añadió la productora. Murió Lee Ji Han, actor surcoreano, en estampida de Seúl “Expresamos nuestras más profundas condolencias a las familias afligidas que están profundamente entristecidas por la pérdida repentina y a todos aquellos que aman, aprecian y lloran junto con el actor Lee Ji Han”, sigue el texto. “Recordaremos durante mucho tiempo la imagen del actor, quien brilló maravillosamente con su pasión por la actuación”. Dos amigos cercanos al joven también expresaron su conmoción por la noticia: “Ji Han dejó este mundo y partió hacia un mejor lugar. Por favor, vengan a saludarlo en su último viaje”. “Mis condolencias a quienes partieron antes de tiempo en el incidente de Itaewon. No puede ni imaginar el dolor de la familia”, expresó Kim Do Hyun, compañero del actor fallecido.

Estampida de Seúl Jóvenes disfrazados huyendo despavoridos, intentos desesperados de primeros auxilios en las aceras, decenas de cadáveres alineados en la calle: en el animado distrito de Itaewon de Seúl, una fiesta de Halloween se convirtió en tragedia el sábado. Uno de los videos muestra la desesperación de cientos de personas. Los rescatistas aún no habían llegado. No había bomberos ni ambulancias y solo se ven a transeúntes intentando salvar a personas que habían sufrido una paro cardíaco por asfixia. Las imágenes, viralizadas instantes después de que se conociera la tragedia que mató a más de 150 personas, muestra las maniobras de RCP en plena calle, sin apoyo médico. Es que la multitud no solo provocó al estampida sino que también bloqueo los accesos para que la ayuda llegara rápidamente. Los cuerpos de las personas que habían muerto aplastadas o pisoteadas yacían en filas, cubiertos con mantas. Choi Seong-beom, jefe del Departamento de Bomberos de Yongsan, en Seúl, dijo que el número de decesos podría aumentar y que una cifra no especificada de heridos se encontraba en estado crítico tras la estampida del sábado por la noche en Itaewon.



Más de 50 personas quedaron gravemente heridas en Seul Indicó que los cadáveres estaban siendo enviados a hospitales y a un gimnasio, a donde los familiares en duelo pueden acudir a identificarlos. Anteriormente había señalado que la mayoría de los muertos y heridos tienen alrededor de 20 años. Se desplegaron más de 1700 miembros del personal de respuesta de todo el país, entre ellos alrededor de 520 bomberos, 1.100 policías y 70 trabajadores del gobierno. La Agencia Nacional de Bomberos afirmó en un comunicado que todos los trabajadores de emergencia disponibles en Seúl han sido asignados al incidente.