Elon Musk disolvió el directorio de Twitter y se convirtió el único ejecutivo de la red social





31/10/2022 - 19:20:13

Infobae.- “Chief Twit” escribió Elon Musk en su biografía de Twitter luego de convertirse en el dueño de Twitter. Y ahora es también el único director, al eliminar la junta directiva de nueve personas de la compañía. La semana pasada Twitter se convirtió formalmente en propiedad privada del magnate Musk, uno de sus críticos más abiertos, conduciendo a la red social por un camino incierto. “El 27 de octubre de 2022, y como resultado de la consumación de la Fusión, el Sr. Musk se convirtió en el único director de Twitter”, escribió la compañía en un documento presentado ante la SEC publicado el lunes. “De acuerdo con los términos del Acuerdo de Fusión, vigente a partir de la fecha de vigencia de la Fusión, las siguientes personas, que eran directores de Twitter antes de la fecha de vigencia de la Fusión, ya no son directores de Twitter: Bret Taylor, Parag Agrawal, Omid Kordestani, David Rosenblatt, Martha Lane Fox, Patrick Pichette, Egon Durban, Fei-Fei Li y Mimi Alemayehou”. Aunque no ha comentado ningún posible plan para hacerlo, el New York Times analiza que es probable que Musk nombre una nueva junta directiva en las próximas semanas. Musk invitó a un grupo de amigos e inversionistas del mundo de la tecnología para ayudar a guiar la transformación de la compañía con sede en San Francisco, que probablemente incluirá una reorganización de su personal. Musk despidió la semana pasada al CEO Parag Agrawal y a otros altos ejecutivos. Ha habido incertidumbre sobre si podría comenzar despidos a gran escala y cuándo. Musk ya está lanzando cambios importantes para Twitter al comenzar su primera semana como propietario de la plataforma. Un capitalista de riesgo que trabaja con Musk tuiteó una encuesta preguntando cuánto estarían dispuestos a pagar los usuarios por la marca de verificación azul que Twitter históricamente ha usado para verificar cuentas de alto perfil para que otros usuarios sepan que realmente son ellos. Musk, cuya cuenta está verificada, respondió: “Interesante”. Los críticos se han burlado de la marca, a menudo otorgada a celebridades, políticos, líderes empresariales y periodistas, como un símbolo de estatus de élite. Pero Twitter también usa la marca azul para verificar activistas y personas que de repente aparecen en las noticias, así como periodistas poco conocidos en publicaciones pequeñas de todo el mundo, como una herramienta adicional para frenar la información errónea proveniente de cuentas que se hacen pasar por personas. “Todo el proceso de verificación se está renovando en este momento”, tuiteó Musk el domingo en respuesta a un usuario que pidió ayuda para ser verificado. Aquellos que han revelado que están ayudando a Musk incluyen a Sriram Krishnan, socio de la firma de capital de riesgo Andreessen Horowitz, que se comprometió en la primavera a participar en el plan de Musk para comprar la compañía y convertirla en privada. Krishnan, quien también es un ex ejecutivo de productos de Twitter, dijo en un tuit que es “una empresa muy importante y puede tener un gran impacto en el mundo y Elon es la persona que lo hará posible”. Jason Calacanis, el capitalista de riesgo que tuiteó la encuesta sobre si los usuarios pagarían por la verificación, dijo durante el fin de semana que está “pasando un rato en Twitter y simplemente tratando de ser lo más útil posible durante la transición”. Calacanis dijo que el equipo ya “tiene un plan muy completo para reducir la cantidad de (y la visibilidad de) bots, spammers y malos actores en la plataforma”. Y en la encuesta de Twitter, preguntó si los usuarios pagarían entre USD 5 y USD15 para “ser verificados y obtener una marca de verificación azul” en Twitter. Actualmente, Twitter es gratuito para la mayoría de los usuarios porque sus ingresos dependen de la publicidad. Musk acordó comprar Twitter por USD 44 mil millones en abril, pero no fue hasta el jueves por la noche que finalmente cerró el trato, luego de que sus intentos de retractarse condujeran a una lucha legal prolongada con la compañía. Los abogados de Musk ahora le están pidiendo al Tribunal de la Cancillería de Delaware que desestime el caso, según un expediente judicial que se hizo público el lunes. Se suponía que las dos partes irían a juicio en noviembre si no cerraban el trato a fines de la semana pasada.