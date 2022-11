Fernández habló con Lula sobre la relación económica entre Argentina y Brasil a partir de enero





31/10/2022 - 18:51:14

El presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva se reunió este lunes con el presidente argentino Alberto Fernández en un hotel cercano a la Avenida Paulista, en la región central de la capital, siendo el primer compromiso oficial de Lula tras su victoria en las urnas, en el cual se habló de realciones económicas entre Argentina y Brasil. "Me dijo que nos iba a visitar antes de asumir", indicó el mandatario en declaraciones a la prensa, y sostuvo que "con Lula tendremos un activista para que Argentina entre al Brics", la coalición de naciones compuesta por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. En una entrevista con C5N en Brasil, Fernández dijo además que si mantuvo silencio durante el gobierno de Jair Bolsonaro fue para "preservar la responsabilidad institucional, mantener vivo el Mercosur y mantener vivo el vínculo con Brasil, esperando que las cosas cambien, y hoy cambiaron". El Jefe de Estado también reveló que mientras estuvo en el Hotel Intercontinental de San Pablo, Lula recibió un llamado del presidente estadounidense Joe Biden. "Mientras estaba hablando conmigo atendió un llamado de Joe Biden", indicó Fernández y dijo que tras esa conversación "le di mi mirada de cómo tenemos que encarar en este tiempo la relación con Estados Unidos". "El gas que podemos sacar de Vaca Muerta puede proveer a todo el sur de Brasil", sostuvo Fernández, al tiempo que reveló que habló ese tema con el mandatario electo del vecino país, Lula Da Silva, quien "se mostró muy interesado". El presidente argentino también indicó que habló con Lula sobre la relación económica entre la Argentina y Brasil y, en ese marco, del intercambio de productos como minerales y alimentos de manera bilateral y de ambos países y de la región con el mundo. Alberto Fernández se reunió esta tarde con Lula tras su triunfo en el balotaje que se celebró este domingo en Brasil y con la expectativa de una etapa en la que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) cumplirá un liderazgo clave para "volver a unir a la región". Al arribar a la reunión, Fernández expresó querer "darle el abrazo que merece" el mandatario electo y agregó: "Lula es un hombre de bien, es un líder en la región. Estamos muy contentos". En ese marco, recordó su visita al penal de Curitiba, estado de Paraná, cuando visitó al vencedor del balotaje en Brasil. El Presidente llegó a la reunión con Lula junto al canciller Santiago Cafiero y el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli. "Mucha expectativa. Recién llegamos y ahora se van a reunir. Después va a haber un almuerzo", dijo unos minutos antes del inicio del encuentro la portavoz de la Presidencia Gabriela Cerruti, también presente en la delegación argentina en Brasil. Fernández es el primer presidente que se reúne con el mandatario electo de Brasil tras el balotaje en el que derrotó a Bolsonaro con el 50,9% de los votos frente al 49,1% del actual presidente, quien competía por su reelección. Alberto Fernández, quien partió a las 9 rumbo a San Pablo, había expresado más temprano, en una entrevista con Radio Perfil su "profunda alegría" por el triunfo logrado por el líder del Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, en el balotaje disputado en Brasil, y señaló que "es una felicidad contar con un hombre como él, con la capacidad de liderazgo que tiene en la región". Además de Cafiero y Scioli, viajaron junto con el mandatario el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra; la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti; y los diputados del Frente de Todos Eduardo Valdes y Carlos Heller, precisaron fuentes oficiales. "Es un líder como no se ha visto antes", dijo Alberto Fernández sobre el líder del PT. En este marco, Alberto Fernández subrayó que la asunción de Lula como presidente de Brasil el próximo 1 de enero de 2023 ayudará a "volver a unir al continente". "Lo he tratado muchas veces, en funciones y como compañero. Tiene una enorme peculiaridad que es un liderazgo auténtico, y llega en un tiempo donde la región ha tenido muchos cambios. La llegada de Lula puede ayudar en volver a unir al continente, donde la globalización está en tela de juicio y adquiere otro significado. En la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) faltaba la presencia de Brasil", aseveró el presidente argentino.



"Tengo una profunda alegría por lo que representa políticamente el triunfo electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y por lo que representa su liderazgo en la región; es una alegría íntima, personal", subrayó Fernández.