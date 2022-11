Arce convocará a otra reunión técnica en Cochabamba para definir fecha del Censo





31/10/2022 - 18:32:26

En los próximos días, el Gobierno convocará a una reunión donde se pueda definir técnicamente la fecha de realización del Censo Nacional de Población y Vivienda, informó el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz. La sede de ese encuentro será nuevamente en Cochabamba donde se invitará al Comité Interinstitucional Impulsor de Santa Cruz, organismos internacionales, universidades del sistema público y las alcaldías. En entrevista con el programa La Mañana En Directo de ERBOL, Ruiz indicó que la reunión técnica “tiene que ser lo más pronto posible” para definir la situación del proceso censal que es motivo de movilizaciones y un paro indefinido en Santa Cruz. “El presidente (Luis Arce) va a convocar en las próximas horas nuevamente a la mesa técnica y que lo definan (en ese escenario)”, afirmó. La autoridad recordó que en el encuentro nacional por el Censo del pasado 28 de octubre, donde asistieron más de 300 autoridades subnacionales de todo el país, se plantearon dos propuestas. La primera es la instalación de la mesa técnica y la segunda que, en caso de no definirse la fecha se planteó que sea el Censo en abril de 2024. En septiembre de ese año se entregarán los datos preliminares de población y en octubre se realizará repartición de recursos en los nueve departamentos. En ese encuentro de Cochabamba, aseguró que entre un 90% a 95% hubo posiciones que el proceso censa se defina en 2024, sin embargo, ratificó que el Gobierno busca llegar a consensos para dar solución al conflicto. “El Gobierno está abierto (al diálogo). Vamos a esa mesa donde los expertos van a poder demostrar técnicamente que es viable en 2023 y si no es, toca respetar lo que salga la propuesta de 2024”, añadió. El vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno (UAGRM), Reinerio Vargas, consideró que la solución es la abogacía de Decreto Supremo 4760, sin embargo, expresó su predisposición de que se pueda llegar a consensos técnicamente. “Santa Cruz nunca le va a rehuir (al dialogo), ni mucho menos la comisión técnica, entonces, si es que se va a hacer, ojalá ellos (el Gobierno) no impongan como nos hicieron siempre, lo que ellos quieran. Yo estoy de acuerdo que esa es la mejor instancia”, dijo.