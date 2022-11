Calvo pide al gobierno deponer actitudes violentas de sus afines para dialogar





31/10/2022 - 17:54:46

Erbol.- En medio de la tensión por el paro y el cerco en Santa Cruz en el conflicto por el Censo, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, pidió al Gobierno que para dialogar debe deponer las actitudes violentas de sus afines, sin embargo, advirtió que de no ser así los cruceños se defenderán. “Todos los cruceños estamos llamados a defender nuestra tierra, a cuidar y proteger a nuestra familia, a nuestra gente, a nuestro orgullo, que si el gobierno está queriendo sentarse a dialogar tiene que deponer todas estas actitudes violentas”, dijo Calvo este lunes. Durante el paro se han registrado varios enfrentamientos entre ciudadanos a favor y en contra del paro con el saldo de un fallecido. El conflicto tiende a agravarse con marchas de organizaciones afines al MAS que buscan llegar a la capital cruceña. Calvo dijo que los cruceños no se quedarán con las manos atadas, porque considera que el Gobierno miente al convocar al diálogo por un lado, pero por otro hay gante que se está movilizando hacia Santa Cruz. “El que manda (en Santa Cruz) es el cruceño, el que vive y trabaja y ha hecho grande, no vamos a permitir que nadie de otro lado venga a querer imponer nada en Santa Cruz”, agregó. El dirigente cívico afirmó los cruceños están para “poner la vida, el alma” para proteger a su familia y su derecho. Afirmó que los cívicos saben que, de haber consecuencias, serán detenidos y culpados, pero aseguró que “el gobierno es el que va a ser culpable de lo que pueda pasar en Santa Cruz”. Acusó al Gobierno de movilizar gente “pagada” que viene con transporte y comida, mientras que los cruceños se mueven por proteger sus bienes. “El gobierno no está entendiendo: el Censo es un derecho, pero la defensa de la tierra, de la familia eso es una obligación y téngalo seguro que estamos en esa obligación los cruceños”, advirtió Calvo. Recalcó que los cívicos quieren dialogar para salir del conflicto y ganen los bolivianos, pero en la situación actual no pueden hacerlo. En este conflicto, el Gobierno insiste en que el Censo se puede realizar sólo en 2024 por razones técnicas, mientras que los cívicos cruceños piden que se realice en 2023 mediante una gestión más efectiva del Instituto Nacional de Estadística.