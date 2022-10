Convierten un colegio del distrito 5 en alojamiento de policías; un concejal pide respuesta a Jhonny





31/10/2022 - 13:08:35

El Deber.- La presencia de una flota en las afueras del módulo educativo Luz y Saber II, en el Distrito 5 de la capital cruceña, alertó a los vecinos de esta zona y denunciaron que en el establecimiento educativo se estaban albergando varios policías. La situación fue corroborada por el concejal Luis Alberto Vaca quien llegó hasta el lugar y denunció el hecho públicamente. Tras buscar alguna explicación del por qué los policías utilizaban los ambientes educativos, jefes policiales de la Estación Policial Integral 8 (EPI), confirmaron que desde hace una semana los policías estaban siendo alojados en este lugar y que más de 30 se habían sumado este fin de semana. Los uniformados llegaron en un bus y eso fue lo que levantó la alerta de los vecinos de la zona de Los Tusequis. "Como la unidad educativa está al lado de la Policía, para los vecinos no es extraño que circulen los uniformados por la zona, pero cuando vieron un bus afuera del lugar y que descendían varias personas con uniformes es que empezaron a grabar y denunciar el hecho", explicó el concejal. Dirigentes vecinales y de la junta escolar señalaron que la dirección del colegio había autorizado que los policías se alberguen en el colegio, pero hasta esta jornada nadie quiso abrir las instalaciones para constatar que solo estén pernoctando o si acopiaban algún tipo de explosivos o municipios, denunció el edil. Los vecinos, al conocer que se alojaban en el establecimiento educativo, cuestionaron a dos policías a responder tras los cuestionamientos, uno de ellos fue el coronel Marco Cortez, quien frente a la gente aseguró que no buscaban confrontar a la población, sino más bien, resguardar y dar seguridad, sobre todo evitar enfrentamientos. Cortez señaló que los policías son de Beni, que llegaron a reforzar a los grupos de contingencia para evitar hechos de violencia en Santa Cruz, pero la gente lo encaró cuestionándole sobre su rol frente al resguardo de la seguridad ciudadana, no de un sector afín al partido que gobierna el país. El concejal buscó verificar en qué condiciones y qué elementos tienen dentro del módulo educativo, pero esta mañana ni siquiera el portero y ningún policía se asomó a la puerta a responder al edil. "Quiero preguntar al alcalde (Jhonny Fernández) si instruyó a la subalcaldesa Mayra Paz que se albergue a policías en este colegio, en un espacio de niños que no es para que duerman personas adultas. Esto es irregular, esto no es hotel, residencial, es un centro educativo para los chicos", manifestó Vaca. El edil espera una respuesta pública del alcalde ya que el Concejo Municipal se encuentra acatando el paro indefinido por lo que no se puede hacer peticiones de informes. Dijo que de no recibir respuesta, personalmente hará llegar una carta solicitando la información. "La preocupación de la gente es que otras personas autoricen el uso de colegios como un hotel, el tema es por qué usar un colegio de niños para esto", cuestionó el edil.