Presidente de Diputados denuncia que Camacho y Calvo conformaron grupos paramilitares armados





31/10/2022 - 12:57:50

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, denunció este lunes que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el cívico Rómulo Calvo conformaron “grupos paramilitares” armados para imponer el paro en esa región. “Queremos denunciar ante la comunidad internacional que los grupos paramilitares, organizados por Calvo y Camacho, están armados”, afirmó Mamani durante una conferencia de prensa. Como evidencia, Mamani indicó que el día domingo vecinos de la avenida Mutualista de Santa Cruz detuvieron a una persona que obligaba a las personas a cerrar los negocio para cumplir el paro amenazándolos con una “metralleta calibre 9 milímetros”. De acuerdo con reportes de medios cruceños, el hombre fue arrestado, el arma y los proyectiles de grueso calibre fueron entregados a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). En criterio del titular de Diputado, este hecho da evidencia de que el Comité ha optado por obligar “a las malas” a la población para que acate el paro indefinido, que se inició el 22 de octubre, con la demanda de que el Censo de Población y Vivienda se realice en 2023 y no en 2024. Basado en esos hechos, Mamani afirmó que “el Censo fue un pretexto para desestabilizar al Gobierno” nacional, considerando, además, que hace unos días el dirigente Calvo dijo a CNN que si este conflicto se alarga “va a cambiar la línea” que no solo será Censo el pedido sino “va a ser Censo y renuncia, como ocurre cada vez que son los problemas muy largos”. “Calvo confesó que se usa el Censo para pedir la renuncia de un presidente democráticamente electo (Luis Arce Catacora), quieren repetir el golpe de Estado que llevaron el 2019, el Censo es una demanda legítima, no solo de Santa Cruz, sino de todo el país. No hay necesidad de usar como un pretexto para desestabilizar al gobierno, esta claramente”, manifestó Mamani.