Cocaleros exigen que detengan a Camacho y se dicte estado de sitio





31/10/2022 - 10:22:34

Opinión.- Desde las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba han exigido, este lunes, que sea "detenido" el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, porque, según entiende esa entidad cocalera, la autoridad máxima del departamento oriental ha promovido el supuesto "golpe de Estado" de 2019 y el paro indefinido actual, en demanda del Censo 2023. En horas de la mañana y mediante una conferencia de prensa, los dirigentes elevaron la "exigencia" hacia la Justicia. "Pedimos a la Justicia la detención inmediata de Luis Fernando Camacho por ser actor intelectual del golpe de 2019 y, ahora, por el paro cívico, que causa tanto daño económico a nuestro país. A consecuencia del paro, hay un fallecido. Es enteramente responsabilidad de Luis Fernando Camacho", expresó Dieter Mendoza, de la Federación Mamoré Bulo Bulo. La demanda es que el Gobernador vaya "preso". "Estamos exigiendo que, de una vez, encarcelen a Camacho y a Calvo (Rómulo). Como no se les tocó (en 2019), nuevamente intentan desestabilizar", completó. "ESTADO DE SITIO" La dirigencia de las Seis Federaciones ve "necesaria" la implementación de un estado de sitio en el territorio nacional, pues considera que de esa forma todos gozarán del "derecho laboral". "Con el estado de sitio, todos vamos a empezar a trabajar con normalidad. Es una sugerencia, no estamos obligando", aclaró Mendoza. "No podemos, por un capricho de Rómulo Calvo y Luis Fernando Camacho, someter a nuestros compañeros al hambre y la miseria. Sugerimos que se pueda hacer estado de sitio y que haya derecho al trabajo". El paro indefinido ingresó a su décima jornada en el oriente. La violencia se agudizó entre quienes respaldan la medida de presión y aquellos que no la aceptan. Además, existe un cerco consolidado por campesinos e interculturales.